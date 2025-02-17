https://1prime.ru/20250217/zelenskiy-855000050.html

Зеленский намерен посетить Саудовскую Аравию в среду

Зеленский намерен посетить Саудовскую Аравию в среду - 17.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский намерен посетить Саудовскую Аравию в среду

Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля, передает AFP со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T15:08+0300

2025-02-17T15:08+0300

2025-02-17T15:08+0300

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сша

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владимир зеленский

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля, передает AFP со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. Как говорится в материале агентства, Никифоров сообщил, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию вместе с женой в рамках "давно запланированного" официального визита.Ранее Зеленский заявил, что визит в Саудовскую Аравию носит гуманитарные цели, а встречи с представителями России или Соединенных Штатов не запланированы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал журналистам, что глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков в понедельник направляются в Эр-Рияд по поручению президента Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с американскими представителями. Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. По словам Пескова, главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Представитель Кремля отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов двух стран в ближайшее время будут готовить этот саммит. Газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с вопросом, писала, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не будут участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии.

https://1prime.ru/20250217/zelenskiy-854990230.html

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саудовская аравия

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украина, сша, россия, владимир зеленский, саудовская аравия