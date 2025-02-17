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Зеленский намерен посетить Саудовскую Аравию в среду - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Зеленский намерен посетить Саудовскую Аравию в среду
Зеленский намерен посетить Саудовскую Аравию в среду - 17.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский намерен посетить Саудовскую Аравию в среду
Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля, передает AFP со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T15:08+0300
2025-02-17T15:08+0300
украина
сша
россия
владимир зеленский
саудовская аравия
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля, передает AFP со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. Как говорится в материале агентства, Никифоров сообщил, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию вместе с женой в рамках "давно запланированного" официального визита.Ранее Зеленский заявил, что визит в Саудовскую Аравию носит гуманитарные цели, а встречи с представителями России или Соединенных Штатов не запланированы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал журналистам, что глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков в понедельник направляются в Эр-Рияд по поручению президента Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с американскими представителями. Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. По словам Пескова, главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Представитель Кремля отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов двух стран в ближайшее время будут готовить этот саммит. Газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с вопросом, писала, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не будут участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии.
https://1prime.ru/20250217/zelenskiy-854990230.html
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украина, сша, россия, владимир зеленский, саудовская аравия
УКРАИНА, США, РОССИЯ, Владимир Зеленский, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
15:08 17.02.2025
 
Зеленский намерен посетить Саудовскую Аравию в среду

AFP: Зеленский посетит Саудовскую Аравию в среду

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля, передает AFP со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.
Как говорится в материале агентства, Никифоров сообщил, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию вместе с женой в рамках "давно запланированного" официального визита.
Ранее Зеленский заявил, что визит в Саудовскую Аравию носит гуманитарные цели, а встречи с представителями России или Соединенных Штатов не запланированы.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал журналистам, что глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков в понедельник направляются в Эр-Рияд по поручению президента Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с американскими представителями.
Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. По словам Пескова, главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Представитель Кремля отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов двух стран в ближайшее время будут готовить этот саммит.
Газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с вопросом, писала, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не будут участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии.
 
УКРАИНАСШАРОССИЯВладимир ЗеленскийСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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