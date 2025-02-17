https://1prime.ru/20250217/zerno-855003189.html

Глава РЗС оценил вероятность возвращения ЕС к закупкам российского зерна

Глава РЗС оценил вероятность возвращения ЕС к закупкам российского зерна - 17.02.2025, ПРАЙМ

Глава РЗС оценил вероятность возвращения ЕС к закупкам российского зерна

Европейский союз не вернется к закупкам российских зерновых культур и нет никаких намеков на это, заявил на пресс-конференции президент Российского зернового... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T16:05+0300

2025-02-17T16:05+0300

2025-02-17T16:05+0300

экономика

россия

зерно

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Европейский союз не вернется к закупкам российских зерновых культур и нет никаких намеков на это, заявил на пресс-конференции президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. "Единственная территория, которая отказалась от закупок российских зерновых ресурсов – Евросоюз, но они не вернутся. Они только-только изолировались от российских поставок и несмотря на все процессы, они не вернутся. Я, по крайней мере, не видел никаких намеков даже с их стороны на тему о том, что они возобновят какие-то закупки. Они закрылись и закрылись, я думаю, надолго", - заявил Злочевский. Он также отметил, что на европейские территории Россия поставляла твердую пшеницу и это был "достаточно мощный поток, который иссяк". При этом, президент союза добавил, что никакие другие "территории" не уходили от закупок зерна в России. "Нельзя их рассматривать в политическом контексте. Там есть территории, которые время от времени (уходят - ред.), но это связано в основном с их внутренней потребностью, которая зависит от их же урожая. Уходят, потом возвращаются и так это от сезона к сезону. Одни территории возвращаются в каком-то сезоне, а другие уходят от закупок российских ресурсов. То есть это никак не связано с политикой и это вообще не тот процесс", - подчеркнул Злочевский.

https://1prime.ru/20250203/zerno-854628828.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, зерно