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Ввод жилья в России в январе снизился на десять процентов

Ввод жилья в России в январе снизился на десять процентов - 17.02.2025, ПРАЙМ

Ввод жилья в России в январе снизился на десять процентов

Ввод жилья в России в январе 2025 года снизился в сравнении с январем 2024 года на 10% - до 10,96 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T09:55+0300

2025-02-17T09:55+0300

2025-02-17T10:30+0300

недвижимость

россия

росстат

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе 2025 года снизился в сравнении с январем 2024 года на 10% - до 10,96 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата.В том числе, указывается в них, населением сдано 8,35 миллиона квадратных метров жилья, что на 8% меньше показателя января 2024 года.Согласно данным ведомства, среди регионов по вводу жилья в январе лидируют Московская область (1,24 миллиона квадратных метров, +19% год к году), Краснодарский край (703 тысячи квадратных метров, +36%), Татарстан (554 тысячи квадратных метров, -17%), Ленинградская область (480 тысяч квадратных метров, -23%), Санкт-Петербург (448 тысяч квадратных метров, -20%).В Москве за первый месяц года сдали 313 тысяч квадратных метров - на 27% больше в сравнении с январем прошлого года.Ввод жилья в России сократился в 2024 году, по данным Росстата, на 2% - до 107,8 миллиона квадратных метров.

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россия, росстат