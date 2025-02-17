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Ввод жилья в России в январе снизился на десять процентов - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Ввод жилья в России в январе снизился на десять процентов
Ввод жилья в России в январе снизился на десять процентов - 17.02.2025, ПРАЙМ
Ввод жилья в России в январе снизился на десять процентов
Ввод жилья в России в январе 2025 года снизился в сравнении с январем 2024 года на 10% - до 10,96 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T09:55+0300
2025-02-17T10:30+0300
недвижимость
россия
росстат
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе 2025 года снизился в сравнении с январем 2024 года на 10% - до 10,96 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата.В том числе, указывается в них, населением сдано 8,35 миллиона квадратных метров жилья, что на 8% меньше показателя января 2024 года.Согласно данным ведомства, среди регионов по вводу жилья в январе лидируют Московская область (1,24 миллиона квадратных метров, +19% год к году), Краснодарский край (703 тысячи квадратных метров, +36%), Татарстан (554 тысячи квадратных метров, -17%), Ленинградская область (480 тысяч квадратных метров, -23%), Санкт-Петербург (448 тысяч квадратных метров, -20%).В Москве за первый месяц года сдали 313 тысяч квадратных метров - на 27% больше в сравнении с январем прошлого года.Ввод жилья в России сократился в 2024 году, по данным Росстата, на 2% - до 107,8 миллиона квадратных метров.
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россия, росстат
Недвижимость, РОССИЯ, Росстат
09:55 17.02.2025 (обновлено: 10:30 17.02.2025)
 
Ввод жилья в России в январе снизился на десять процентов

Ввод жилья в России в январе 2025 года снизился на 10%

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на правобережье Новосибирска
Вид на правобережье Новосибирска - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе 2025 года снизился в сравнении с январем 2024 года на 10% - до 10,96 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата.
В том числе, указывается в них, населением сдано 8,35 миллиона квадратных метров жилья, что на 8% меньше показателя января 2024 года.
Согласно данным ведомства, среди регионов по вводу жилья в январе лидируют Московская область (1,24 миллиона квадратных метров, +19% год к году), Краснодарский край (703 тысячи квадратных метров, +36%), Татарстан (554 тысячи квадратных метров, -17%), Ленинградская область (480 тысяч квадратных метров, -23%), Санкт-Петербург (448 тысяч квадратных метров, -20%).
В Москве за первый месяц года сдали 313 тысяч квадратных метров - на 27% больше в сравнении с январем прошлого года.
Ввод жилья в России сократился в 2024 году, по данным Росстата, на 2% - до 107,8 миллиона квадратных метров.
 
НедвижимостьРОССИЯРосстат
 
 
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