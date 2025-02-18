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В Абхазии назвали освобождение Кучуберии попыткой сорвать выборы - 18.02.2025, ПРАЙМ
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В Абхазии назвали освобождение Кучуберии попыткой сорвать выборы
В Абхазии назвали освобождение Кучуберии попыткой сорвать выборы - 18.02.2025, ПРАЙМ
В Абхазии назвали освобождение Кучуберии попыткой сорвать выборы
Абхазский политик Бадра Гунба назвал освобождение Дмитрия Кучуберии от должности главы службы госбезопасности попыткой сорвать выборы президента. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T01:40+0300
2025-02-18T01:40+0300
экономика
общество
мировая экономика
абхазия
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СУХУМ, 18 фев - ПРАЙМ. Абхазский политик Бадра Гунба назвал освобождение Дмитрия Кучуберии от должности главы службы госбезопасности попыткой сорвать выборы президента. В понедельник исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба освободил Кучуберию от должности, временно на этот пост назначен заместитель председателя службы госбезопасности Алхас Чичба. "Сегодня произошло грубое нарушение соглашения от 19 ноября 2024 года, которое позволило сохранить мир и стабильность в нашем обществе. Удивляет заявление Валерия Бганбы о том, что он не знаком с этим соглашением, потому что он был назначен моим указом на эту должность именно в рамках этого соглашения. Мы связываем эти шаги по срыву наших договоренностей с результатами первого тура голосования… Мы расцениваем это как попытку сорвать второй тур голосования и оказать давление на граждан нашей страны", - сказал Гунба в видеообращении. Он обратился к парламенту с просьбой дать оценку действиям Бганбы по кадровым назначениям в кабинете министров республики и отстранить его от занимаемой должности. "Я обращаюсь к парламенту, который является гарантом соблюдения данного соглашения с требованием дать оценку грубому нарушению достигнутых договоренностей. Считаю, что Бганба утратил как моральное, так и политическое право исполнять обязанности президента Абхазии. В соответствии с нормами законодательства и ранее достигнутыми политическими соглашениями, исполнение обязанностей президента должно дать возложено на спикера парламента", - сказал политик.
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общество , мировая экономика, абхазия
Экономика, Общество , Мировая экономика, АБХАЗИЯ
01:40 18.02.2025
 
В Абхазии назвали освобождение Кучуберии попыткой сорвать выборы

Абхазский политик Гунба назвал отставку Кучуберии попыткой сорвать выборы президента

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СУХУМ, 18 фев - ПРАЙМ. Абхазский политик Бадра Гунба назвал освобождение Дмитрия Кучуберии от должности главы службы госбезопасности попыткой сорвать выборы президента.
В понедельник исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба освободил Кучуберию от должности, временно на этот пост назначен заместитель председателя службы госбезопасности Алхас Чичба.
"Сегодня произошло грубое нарушение соглашения от 19 ноября 2024 года, которое позволило сохранить мир и стабильность в нашем обществе. Удивляет заявление Валерия Бганбы о том, что он не знаком с этим соглашением, потому что он был назначен моим указом на эту должность именно в рамках этого соглашения. Мы связываем эти шаги по срыву наших договоренностей с результатами первого тура голосования… Мы расцениваем это как попытку сорвать второй тур голосования и оказать давление на граждан нашей страны", - сказал Гунба в видеообращении.
Он обратился к парламенту с просьбой дать оценку действиям Бганбы по кадровым назначениям в кабинете министров республики и отстранить его от занимаемой должности.
"Я обращаюсь к парламенту, который является гарантом соблюдения данного соглашения с требованием дать оценку грубому нарушению достигнутых договоренностей. Считаю, что Бганба утратил как моральное, так и политическое право исполнять обязанности президента Абхазии. В соответствии с нормами законодательства и ранее достигнутыми политическими соглашениями, исполнение обязанностей президента должно дать возложено на спикера парламента", - сказал политик.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаАБХАЗИЯ
 
 
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