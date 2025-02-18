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В Минсельхозе сообщили о росте торговли агропродукцией между Россией и ОАЭ
В Минсельхозе сообщили о росте торговли агропродукцией между Россией и ОАЭ - 18.02.2025, ПРАЙМ
В Минсельхозе сообщили о росте торговли агропродукцией между Россией и ОАЭ
Объем торговли сельхозпродукцией между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в 2024 году увеличился на 27%, сообщает министерство сельского... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T19:50+0300
2025-02-18T19:50+0300
2025-02-18T19:50+0300
экономика
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агропродукция
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Объем торговли сельхозпродукцией между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в 2024 году увеличился на 27%, сообщает министерство сельского хозяйства РФ. Как указывается, глава Минсельхоза России Оксана Лут обсудила с министром по вопросам изменения климата и защиты окружающей среды ОАЭ Амной бинт Абдуллой Аль-Дахак Аль-Шамси укрепление сотрудничества в сельском хозяйстве. "АПК является одним из ключевых направлений сотрудничества. В прошлом году товарооборот увеличился на 27%", - говорится в сообщении. В основном Россия экспортирует в ОАЭ зерновые и мясо птицы. Российские производители готовы расширять поставки, в том числе масложировой, кондитерской и халяльной продукции, отмечает ведомство. В Минсельхозе добавили также, что дальнейшему укреплению партнерства будет способствовать развитие научно-технического сотрудничества, в том числе в области селекции и генетики.
https://1prime.ru/20250217/minfin-855002844.html
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россия, оаэ, агропродукция, торговля
Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, агропродукция, торговля
В Минсельхозе сообщили о росте торговли агропродукцией между Россией и ОАЭ
Минсельхоз: торговля агропродукцией России и ОАЭ в 2024 году выросла на 27%
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Объем торговли сельхозпродукцией между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в 2024 году увеличился на 27%, сообщает министерство сельского хозяйства РФ.
Как указывается, глава Минсельхоза России Оксана Лут обсудила с министром по вопросам изменения климата и защиты окружающей среды ОАЭ Амной бинт Абдуллой Аль-Дахак Аль-Шамси укрепление сотрудничества в сельском хозяйстве.
"АПК является одним из ключевых направлений сотрудничества. В прошлом году товарооборот увеличился на 27%", - говорится в сообщении.
В основном Россия экспортирует в ОАЭ зерновые и мясо птицы. Российские производители готовы расширять поставки, в том числе масложировой, кондитерской и халяльной продукции, отмечает ведомство.
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В Минсельхозе добавили также, что дальнейшему укреплению партнерства будет способствовать развитие научно-технического сотрудничества, в том числе в области селекции и генетики.