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Российский рынок акций завершил основные торги в минусе

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе - 18.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,5%, следует из данных Московской биржи. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T18:59+0300

2025-02-18T18:59+0300

2025-02-18T18:59+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,5% - до 3 258,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,63%, до 1 207,04 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,4%, до 1 123,91 пункта.

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мосбиржа, российский рынок акций, торги