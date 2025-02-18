https://1prime.ru/20250218/avtodor-855026406.html

"Автодор" повысил тарифы за проезд по платным трассам

"Автодор" повысил тарифы за проезд по платным трассам - 18.02.2025, ПРАЙМ

"Автодор" повысил тарифы за проезд по платным трассам

Госкомпания "Автодор" провела ежегодную индексацию тарифов проезда по платным участкам дорог, стоимость километра проезда по сети трасс компании увеличилась в... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T11:45+0300

2025-02-18T11:45+0300

2025-02-18T11:45+0300

автодор

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" провела ежегодную индексацию тарифов проезда по платным участкам дорог, стоимость километра проезда по сети трасс компании увеличилась в пределах инфляции, сообщила пресс-служба компании. "Государственная компания "Автодор" проведет ежегодную индексацию тарифов и абонементов на проезд по платным участкам дорог с 17 февраля 2025 года. В среднем стоимость 1 пройденного километра по сети трасс "Автодор" увеличивается в пределах инфляции и, в зависимости от дороги, останется значительно ниже предельных значений, установленных законодательством", - говорится в сообщении. Так, для первой категории транспортных средств (легковые авто и мотоциклы, в том числе с прицепом высотой до 2 метров и коляской) проезд по М-4 "Дон" от Москвы до Краснодара с понедельника по четверг вырос на 360 рублей, до 4610 рублей, а по М-11 "Нева" от Солнечногорска до Санкт-Петербурга - на 320 рублей, до 3550 рублей. Стоимость проезда от Москвы до первого съезда на Казань по М-12 "Восток" выросла на 344 рубля и составляет 4825 рублей, уточнили в "Автодоре". "Напоминаем, что доходы, полученные госкомпанией от сбора платы за проезд, направляются на содержание и ремонт автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения на сети трасс, а также на возврат привлеченных на создание дорог частных инвестиций", - добавили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20240719/avtodor-850274346.html

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автодор