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Россия готовит ответные меры на действия недружественных стран на Балтике
Россия готовит ответные меры на действия недружественных стран на Балтике - 18.02.2025, ПРАЙМ
Россия готовит ответные меры на действия недружественных стран на Балтике
Великобритания при поддержке других стран НАТО стремится к арестам российских судов в Балтийском море под предлогом защиты природы и инфраструктуры, однако... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T09:33+0300
2025-02-18T09:33+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Великобритания при поддержке других стран НАТО стремится к арестам российских судов в Балтийском море под предлогом защиты природы и инфраструктуры, однако Россия внимательно следит за действиями недружественных государств и разрабатывает ответные меры. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В интервью "Аргументам и фактам" Патрушев рассказал, что под прикрытием поддержки Украины Великобритания и НАТО стремятся оккупировать украинские территории для долгосрочного противостояния с Россией, превращая Черное и Балтийское моря во внутренние воды НАТО. По его словам, на Западе "пытаются навязать европейским странам изменения законодательства, предполагающие арест российских судов в Балтийском море при малейшем подозрении в том, что гипотетически эти суда якобы могут нанести ущерб окружающей среде и морской инфраструктуре".Политик также заявил, что Запад давно ищет способы вытеснить Россию из Балтики и, не найдя законных оснований, прибегает к вымышленным мотивам для осуществления пиратских захватов российских судов. "Разумеется, Россия тщательно отслеживает эти действия недружественных стран и готовит контрмеры", - подчеркнул Патрушев. По словам Патрушева, стремление отрезать Россию от морских выходов к Западу, Черному и Балтийскому морям, является давней мечтой Лондона, восходящей к XVIII веку. Он также напомнил о попытках британцев противодействовать Петру Великому и Екатерине II, а также о Крымской войне, которая, по его мнению, завершилась поражением британских и французских войск на бастионах Севастополя, на Балтике, на Дальнем Востоке и Соловецких островах.Ранее издание Politico со ссылкой на двух дипломатов и двух правительственных чиновников ЕС сообщало о планах стран Евросоюза по масштабному захвату нефтяных танкеров в Балтийском море, якобы связанных с Россией. В качестве обоснования могут быть использованы нормы международного права, касающиеся защиты экологии и борьбы с пиратством, либо приняты новые национальные законы, требующие от танкеров пользоваться услугами "надежных страховщиков" из специального списка. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море направлены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и судоходству в акватории.По словам посла России в Финляндии Павла Кузнецова в интервью РИА Новости, версия о "российском следе" в повреждении кабелей в Балтийском море инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в регионе.
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Политика, РОССИЯ, Балтийское море, РФ, Николай Патрушев, Мария Захарова, НАТО, ЕС, Politico, Черное море
Россия готовит ответные меры на действия недружественных стран на Балтике
Патрушев: Россия отслеживает действия недружественных стран и готовит контрмеры
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Великобритания при поддержке других стран НАТО стремится к арестам российских судов в Балтийском море под предлогом защиты природы и инфраструктуры, однако Россия внимательно следит за действиями недружественных государств и разрабатывает ответные меры. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В интервью "Аргументам и фактам" Патрушев рассказал, что под прикрытием поддержки Украины Великобритания и НАТО стремятся оккупировать украинские территории для долгосрочного противостояния с Россией, превращая Черное и Балтийское моря во внутренние воды НАТО. По его словам, на Западе "пытаются навязать европейским странам изменения законодательства, предполагающие арест российских судов в Балтийском море при малейшем подозрении в том, что гипотетически эти суда якобы могут нанести ущерб окружающей среде и морской инфраструктуре".
Политик также заявил, что Запад давно ищет способы вытеснить Россию из Балтики и, не найдя законных оснований, прибегает к вымышленным мотивам для осуществления пиратских захватов российских судов. "Разумеется, Россия тщательно отслеживает эти действия недружественных стран и готовит контрмеры", - подчеркнул Патрушев.
По словам Патрушева, стремление отрезать Россию от морских выходов к Западу, Черному и Балтийскому морям, является давней мечтой Лондона, восходящей к XVIII веку. Он также напомнил о попытках британцев противодействовать Петру Великому и Екатерине II, а также о Крымской войне, которая, по его мнению, завершилась поражением британских и французских войск на бастионах Севастополя, на Балтике, на Дальнем Востоке и Соловецких островах.
Ранее издание Politico со ссылкой на двух дипломатов и двух правительственных чиновников ЕС сообщало о планах стран Евросоюза по масштабному захвату нефтяных танкеров в Балтийском море, якобы связанных с Россией. В качестве обоснования могут быть использованы нормы международного права, касающиеся защиты экологии и борьбы с пиратством, либо приняты новые национальные законы, требующие от танкеров пользоваться услугами "надежных страховщиков" из специального списка.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море направлены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и судоходству в акватории.
По словам посла России в Финляндии Павла Кузнецова в интервью РИА Новости, версия о "российском следе" в повреждении кабелей в Балтийском море инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в регионе.
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