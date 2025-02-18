Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главы крупнейших ЦБ ЕС призвали ЕК к упрощению банковского регулирования - 18.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250218/banki-855039359.html
Главы крупнейших ЦБ ЕС призвали ЕК к упрощению банковского регулирования
Главы крупнейших ЦБ ЕС призвали ЕК к упрощению банковского регулирования - 18.02.2025, ПРАЙМ
Главы крупнейших ЦБ ЕС призвали ЕК к упрощению банковского регулирования
Главы центральных банков Испании, Германии, Италии и Франции направили обращение в Еврокомиссию (ЕК), в котором призвали к упрощению банковского регулирования... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T17:06+0300
2025-02-18T17:06+0300
экономика
bloomberg
ес
банки
финансы
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/51/841265130_0:77:2400:1427_1920x0_80_0_0_41fde6b0d95a85bea8abf50483893214.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Главы центральных банков Испании, Германии, Италии и Франции направили обращение в Еврокомиссию (ЕК), в котором призвали к упрощению банковского регулирования. По их мнению, действующие правила ставят европейские коммерческие банки в менее выгодное положение по сравнению с их конкурентами. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на письмо.В материале агентства говорится, что руководители четырех ключевых центральных банков Евросоюза призвали регулирующие органы ЕС упростить существующий свод правил, который, по мнению коммерческих кредиторов, все чаще ставит их в неконкурентное положение по отношению к международным игрокам. Агентство цитирует отрывки из письма, адресованного ЕК, где говорится, что всесторонний анализ требований может способствовать созданию равных условий с другими крупными юрисдикциями."Мы считаем, что приоритетом сейчас должна стать разработка комплексной оценки правил, применяемых к европейским банкам", - заявили в письме в этом месяце глава ЦБ Испании Хосе Луис Эскрива, ЦБ Германии Йоахим Нагель, ЦБ Италии Фабио Панетта и ЦБ Франции Франсуа Вильруа де Гало. В письме также отмечается, что подобный анализ поможет выявить области, где европейская система является излишне сложной и может создавать "конкурентные искажения на международном уровне, не принося при этом существенных выгод для финансовой стабильности".В своем обращении руководители центральных банков подчеркивают, что упрощение правил соответствует также и интересам безопасности. Агентство цитирует письмо: "Финансовая стабильность требует наличия четкой, предсказуемой и пропорциональной нормативной базы". Представитель Еврокомиссии подтвердил получение письма агентству, но воздержался от комментариев. Главы центральных банков также отказались от предоставления комментариев.Как указывается в материале, руководители центральных банков не выступают за полную дерегуляцию. Скорее, их письмо может быть использовано политиками, которые считают, что банковские правила стали настолько сложными, что тормозят экономический рост.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/51/841265130_198:0:2203:1504_1920x0_80_0_0_407ab5600f1e0c31a0a1f062451d1f18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
bloomberg, ес, банки, финансы, ек
Экономика, Bloomberg, ЕС, Банки, Финансы, ЕК
17:06 18.02.2025
 
Главы крупнейших ЦБ ЕС призвали ЕК к упрощению банковского регулирования

Bloomberg: главы ЦБ Евросоюза призвали к упрощению банковского регулирования

© Unsplash/Mauro SbicegoЛого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
© Unsplash/Mauro Sbicego
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Главы центральных банков Испании, Германии, Италии и Франции направили обращение в Еврокомиссию (ЕК), в котором призвали к упрощению банковского регулирования. По их мнению, действующие правила ставят европейские коммерческие банки в менее выгодное положение по сравнению с их конкурентами. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на письмо.
В материале агентства говорится, что руководители четырех ключевых центральных банков Евросоюза призвали регулирующие органы ЕС упростить существующий свод правил, который, по мнению коммерческих кредиторов, все чаще ставит их в неконкурентное положение по отношению к международным игрокам. Агентство цитирует отрывки из письма, адресованного ЕК, где говорится, что всесторонний анализ требований может способствовать созданию равных условий с другими крупными юрисдикциями.
"Мы считаем, что приоритетом сейчас должна стать разработка комплексной оценки правил, применяемых к европейским банкам", - заявили в письме в этом месяце глава ЦБ Испании Хосе Луис Эскрива, ЦБ Германии Йоахим Нагель, ЦБ Италии Фабио Панетта и ЦБ Франции Франсуа Вильруа де Гало. В письме также отмечается, что подобный анализ поможет выявить области, где европейская система является излишне сложной и может создавать "конкурентные искажения на международном уровне, не принося при этом существенных выгод для финансовой стабильности".
В своем обращении руководители центральных банков подчеркивают, что упрощение правил соответствует также и интересам безопасности. Агентство цитирует письмо: "Финансовая стабильность требует наличия четкой, предсказуемой и пропорциональной нормативной базы". Представитель Еврокомиссии подтвердил получение письма агентству, но воздержался от комментариев. Главы центральных банков также отказались от предоставления комментариев.
Как указывается в материале, руководители центральных банков не выступают за полную дерегуляцию. Скорее, их письмо может быть использовано политиками, которые считают, что банковские правила стали настолько сложными, что тормозят экономический рост.
 
ЭкономикаBloombergЕСБанкиФинансыЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала