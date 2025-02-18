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Главы крупнейших ЦБ ЕС призвали ЕК к упрощению банковского регулирования

Главы крупнейших ЦБ ЕС призвали ЕК к упрощению банковского регулирования - 18.02.2025, ПРАЙМ

Главы крупнейших ЦБ ЕС призвали ЕК к упрощению банковского регулирования

Главы центральных банков Испании, Германии, Италии и Франции направили обращение в Еврокомиссию (ЕК), в котором призвали к упрощению банковского регулирования... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T17:06+0300

2025-02-18T17:06+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Главы центральных банков Испании, Германии, Италии и Франции направили обращение в Еврокомиссию (ЕК), в котором призвали к упрощению банковского регулирования. По их мнению, действующие правила ставят европейские коммерческие банки в менее выгодное положение по сравнению с их конкурентами. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на письмо.В материале агентства говорится, что руководители четырех ключевых центральных банков Евросоюза призвали регулирующие органы ЕС упростить существующий свод правил, который, по мнению коммерческих кредиторов, все чаще ставит их в неконкурентное положение по отношению к международным игрокам. Агентство цитирует отрывки из письма, адресованного ЕК, где говорится, что всесторонний анализ требований может способствовать созданию равных условий с другими крупными юрисдикциями."Мы считаем, что приоритетом сейчас должна стать разработка комплексной оценки правил, применяемых к европейским банкам", - заявили в письме в этом месяце глава ЦБ Испании Хосе Луис Эскрива, ЦБ Германии Йоахим Нагель, ЦБ Италии Фабио Панетта и ЦБ Франции Франсуа Вильруа де Гало. В письме также отмечается, что подобный анализ поможет выявить области, где европейская система является излишне сложной и может создавать "конкурентные искажения на международном уровне, не принося при этом существенных выгод для финансовой стабильности".В своем обращении руководители центральных банков подчеркивают, что упрощение правил соответствует также и интересам безопасности. Агентство цитирует письмо: "Финансовая стабильность требует наличия четкой, предсказуемой и пропорциональной нормативной базы". Представитель Еврокомиссии подтвердил получение письма агентству, но воздержался от комментариев. Главы центральных банков также отказались от предоставления комментариев.Как указывается в материале, руководители центральных банков не выступают за полную дерегуляцию. Скорее, их письмо может быть использовано политиками, которые считают, что банковские правила стали настолько сложными, что тормозят экономический рост.

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