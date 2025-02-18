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Эксперт назвал оптимальный срок продления разрешения на экспорт бензина - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвал оптимальный срок продления разрешения на экспорт бензина
Эксперт назвал оптимальный срок продления разрешения на экспорт бензина - 18.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал оптимальный срок продления разрешения на экспорт бензина
Разрешение на вывоз бензина за рубеж из России целесообразно продлить на три месяца, позволять экспорт сразу на все лето не стоит, так как профицит предложения... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T09:22+0300
2025-02-18T09:22+0300
энергетика
бензин
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Разрешение на вывоз бензина за рубеж из России целесообразно продлить на три месяца, позволять экспорт сразу на все лето не стоит, так как профицит предложения в это время невысок, заявил РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко. Минэнерго внесло в правительство предложение сохранить разрешение на экспорт бензина для крупных производителей с марта еще на полгода, этот вопрос будет обсуждаться в четверг на совещании у вице-премьера Александра Новака, написала газета "Коммерсант" ранее во вторник. "Вводить сразу на все лето разрешение на экспорт кажется избыточным, потому что летом у нас спрос и потребление в балансе примерно находятся. То есть сколько мы производим, столько и потребляем. Профицит небольшой совсем. Поэтому, на мой взгляд, целесообразно было бы сейчас продлить разрешение на экспорт не на шесть, а на три месяца", - сказал Дьяченко, добавив, что в целом использовать такой инструмент, как запрет экспорта топлива, можно только в экстренных случаях, иначе нефтепереработка не сможет окупить вложенные инвестиции. По его словам, при нормальной ситуации в России большой профицит топлива, особенно дизельного. В пиковый месяц производства страна поставляла до 700 тысяч тонн бензина за рубеж. Однако на рынке все еще существуют риски инцидентов на нефтеперерабатывающих заводах и возникновение ажиотажного спроса из-за планового ремонта во время сезона высокого потребления, отмечает эксперт. Поэтому правительство периодически вводит эмбарго. В начале февраля Новак заявил, что кабмин и Минэнерго проработают предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полностью запретить на месяц экспорт бензина из России. ФАС считает, что соответствующая мера будет стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевной. Кабмин 1 февраля продлил на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа прошлого года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Но для переработчиков разрешили экспорт бензина до 31 января.
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бензин
Энергетика, Бензин
09:22 18.02.2025
 
Эксперт назвал оптимальный срок продления разрешения на экспорт бензина

Эксперт Дьяченко: разрешение на экспорт бензина из РФ стоит продлить на 3 месяца

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Разрешение на вывоз бензина за рубеж из России целесообразно продлить на три месяца, позволять экспорт сразу на все лето не стоит, так как профицит предложения в это время невысок, заявил РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко.
Минэнерго внесло в правительство предложение сохранить разрешение на экспорт бензина для крупных производителей с марта еще на полгода, этот вопрос будет обсуждаться в четверг на совещании у вице-премьера Александра Новака, написала газета "Коммерсант" ранее во вторник.
"Вводить сразу на все лето разрешение на экспорт кажется избыточным, потому что летом у нас спрос и потребление в балансе примерно находятся. То есть сколько мы производим, столько и потребляем. Профицит небольшой совсем. Поэтому, на мой взгляд, целесообразно было бы сейчас продлить разрешение на экспорт не на шесть, а на три месяца", - сказал Дьяченко, добавив, что в целом использовать такой инструмент, как запрет экспорта топлива, можно только в экстренных случаях, иначе нефтепереработка не сможет окупить вложенные инвестиции.
По его словам, при нормальной ситуации в России большой профицит топлива, особенно дизельного. В пиковый месяц производства страна поставляла до 700 тысяч тонн бензина за рубеж. Однако на рынке все еще существуют риски инцидентов на нефтеперерабатывающих заводах и возникновение ажиотажного спроса из-за планового ремонта во время сезона высокого потребления, отмечает эксперт. Поэтому правительство периодически вводит эмбарго.
В начале февраля Новак заявил, что кабмин и Минэнерго проработают предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полностью запретить на месяц экспорт бензина из России. ФАС считает, что соответствующая мера будет стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевной.
Кабмин 1 февраля продлил на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа прошлого года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Но для переработчиков разрешили экспорт бензина до 31 января.
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