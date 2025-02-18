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В ЦБ рассказали о компьютерных атаках на финансовый сектор
В ЦБ рассказали о компьютерных атаках на финансовый сектор - 18.02.2025, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о компьютерных атаках на финансовый сектор
В 2024 году ЦБ зафиксировал свыше 750 сообщений о кибератаках, направленных против финансовых компаний. Об этом стало известно благодаря обзору Банка России... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T11:39+0300
2025-02-18T11:39+0300
2025-02-18T11:39+0300
банк россии
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. В 2024 году ЦБ зафиксировал свыше 750 сообщений о кибератаках, направленных против финансовых компаний. Об этом стало известно благодаря обзору Банка России "Основные типы компьютерных атак в финансовой сфере в 2024 году".В материалах обзора говорится, что более 750 сообщений о фактах компьютерных атак и инцидентов поступило от участников информационного обмена через Автоматизированную систему обработки инцидентов ФинЦЕРТ (АСОИ ФинЦЕРТ).ФинЦЕРТ получил информацию о различных типах атак, наиболее распространенными из которых были DDoS-атаки, атаки с использованием вредоносного ПО и кража учетных данных. Регулятор отмечает, что большинство атак были направлены на нарушение работы информационной инфраструктуры или блокировку доступа к сервисам (DDoS-атаки). Кроме того, злоумышленники все чаще пытаются получить доступ к системам финансовых организаций, атакуя их поставщиков.В ЦБ подчеркивают, что методы кибератак становятся все более сложными и многоуровневыми, что "требует от финансовых организаций постоянного совершенствования подходов к реагированию на них и обеспечению информационной безопасности".В ходе расследований инцидентов Банк России выявил случаи повторных атак на системы финансовых организаций, которые ранее уже были взломаны."В некоторых случаях доступ, оставленный злоумышленниками, может быть продан другим преступным группировкам. Иногда система остается скомпрометированной еще долгое время, пока не происходит расследования или регулярной проверки безопасности", - сообщил регулятор.
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технологии, финансы, банки, банк россия
Банк России, Технологии, Финансы, Банки, банк Россия
В ЦБ рассказали о компьютерных атаках на финансовый сектор
ЦБ за прошлый год получил свыше 750 сообщений о компьютерных атаках
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. В 2024 году ЦБ зафиксировал свыше 750 сообщений о кибератаках, направленных против финансовых компаний. Об этом стало известно благодаря обзору Банка России "Основные типы компьютерных атак в финансовой сфере в 2024 году".
В материалах обзора говорится, что более 750 сообщений о фактах компьютерных атак и инцидентов поступило от участников информационного обмена через Автоматизированную систему обработки инцидентов ФинЦЕРТ (АСОИ ФинЦЕРТ).
ФинЦЕРТ получил информацию о различных типах атак, наиболее распространенными из которых были DDoS-атаки, атаки с использованием вредоносного ПО и кража учетных данных. Регулятор отмечает, что большинство атак были направлены на нарушение работы информационной инфраструктуры или блокировку доступа к сервисам (DDoS-атаки). Кроме того, злоумышленники все чаще пытаются получить доступ к системам финансовых организаций, атакуя их поставщиков.
В ЦБ подчеркивают, что методы кибератак становятся все более сложными и многоуровневыми, что "требует от финансовых организаций постоянного совершенствования подходов к реагированию на них и обеспечению информационной безопасности".
В ходе расследований инцидентов Банк России выявил случаи повторных атак на системы финансовых организаций, которые ранее уже были взломаны.
"В некоторых случаях доступ, оставленный злоумышленниками, может быть продан другим преступным группировкам. Иногда система остается скомпрометированной еще долгое время, пока не происходит расследования или регулярной проверки безопасности", - сообщил регулятор.
В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошенников