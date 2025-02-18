Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ рассказали о компьютерных атаках на финансовый сектор - 18.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250218/bezopasnost-855026260.html
В ЦБ рассказали о компьютерных атаках на финансовый сектор
В ЦБ рассказали о компьютерных атаках на финансовый сектор - 18.02.2025, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о компьютерных атаках на финансовый сектор
В 2024 году ЦБ зафиксировал свыше 750 сообщений о кибератаках, направленных против финансовых компаний. Об этом стало известно благодаря обзору Банка России... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T11:39+0300
2025-02-18T11:39+0300
банк россии
технологии
финансы
банки
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6545d94fdac3332acc19571d0eaf1c28.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. В 2024 году ЦБ зафиксировал свыше 750 сообщений о кибератаках, направленных против финансовых компаний. Об этом стало известно благодаря обзору Банка России "Основные типы компьютерных атак в финансовой сфере в 2024 году".В материалах обзора говорится, что более 750 сообщений о фактах компьютерных атак и инцидентов поступило от участников информационного обмена через Автоматизированную систему обработки инцидентов ФинЦЕРТ (АСОИ ФинЦЕРТ).ФинЦЕРТ получил информацию о различных типах атак, наиболее распространенными из которых были DDoS-атаки, атаки с использованием вредоносного ПО и кража учетных данных. Регулятор отмечает, что большинство атак были направлены на нарушение работы информационной инфраструктуры или блокировку доступа к сервисам (DDoS-атаки). Кроме того, злоумышленники все чаще пытаются получить доступ к системам финансовых организаций, атакуя их поставщиков.В ЦБ подчеркивают, что методы кибератак становятся все более сложными и многоуровневыми, что "требует от финансовых организаций постоянного совершенствования подходов к реагированию на них и обеспечению информационной безопасности".В ходе расследований инцидентов Банк России выявил случаи повторных атак на системы финансовых организаций, которые ранее уже были взломаны."В некоторых случаях доступ, оставленный злоумышленниками, может быть продан другим преступным группировкам. Иногда система остается скомпрометированной еще долгое время, пока не происходит расследования или регулярной проверки безопасности", - сообщил регулятор.
https://1prime.ru/20250217/moshenniki-855001322.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9331b3f8343e2fbb44d09bf276576d5e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, банки, банк россия
Банк России, Технологии, Финансы, Банки, банк Россия
11:39 18.02.2025
 
В ЦБ рассказали о компьютерных атаках на финансовый сектор

ЦБ за прошлый год получил свыше 750 сообщений о компьютерных атаках

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. В 2024 году ЦБ зафиксировал свыше 750 сообщений о кибератаках, направленных против финансовых компаний. Об этом стало известно благодаря обзору Банка России "Основные типы компьютерных атак в финансовой сфере в 2024 году".
В материалах обзора говорится, что более 750 сообщений о фактах компьютерных атак и инцидентов поступило от участников информационного обмена через Автоматизированную систему обработки инцидентов ФинЦЕРТ (АСОИ ФинЦЕРТ).
ФинЦЕРТ получил информацию о различных типах атак, наиболее распространенными из которых были DDoS-атаки, атаки с использованием вредоносного ПО и кража учетных данных. Регулятор отмечает, что большинство атак были направлены на нарушение работы информационной инфраструктуры или блокировку доступа к сервисам (DDoS-атаки). Кроме того, злоумышленники все чаще пытаются получить доступ к системам финансовых организаций, атакуя их поставщиков.
В ЦБ подчеркивают, что методы кибератак становятся все более сложными и многоуровневыми, что "требует от финансовых организаций постоянного совершенствования подходов к реагированию на них и обеспечению информационной безопасности".
В ходе расследований инцидентов Банк России выявил случаи повторных атак на системы финансовых организаций, которые ранее уже были взломаны.
"В некоторых случаях доступ, оставленный злоумышленниками, может быть продан другим преступным группировкам. Иногда система остается скомпрометированной еще долгое время, пока не происходит расследования или регулярной проверки безопасности", - сообщил регулятор.
Хакер за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошенников
Вчера, 15:33
 
Банк РоссииТехнологииФинансыБанкибанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала