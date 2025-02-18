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Госдума ратифицировала договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Госдума ратифицировала договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - 18.02.2025, ПРАЙМ

Госдума ратифицировала договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Государственная Дума на пленарном заседании одобрила закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T14:18+0300

2025-02-18T14:18+0300

2025-02-18T14:18+0300

политика

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Государственная Дума на пленарном заседании одобрила закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.Документ на ратификацию внес президент России Владимир Путин. Согласно договору, отношения России и Белоруссии в рамках Союзного государства не направлены против третьих стран и будут строиться в соответствии с принципами Устава ООН и общепризнанными нормами международного права.В соответствии с документом, Россия и Белоруссия будут рассматривать вооруженное нападение на одну из стран-участниц Союзного государства как акт агрессии против всего Союзного государства.Договор предусматривает возможность применения российского ядерного оружия в ответ на агрессию с использованием ядерного оружия против России или Белоруссии, а также в случае применения обычного оружия, если такая агрессия ставит под угрозу суверенитет или территориальную целостность одной из стран.В целях предотвращения актов агрессии на территории Белоруссии могут быть созданы военные объекты и размещены российские воинские формирования.Россия и Белоруссия рассматривают российское ядерное оружие как важный инструмент сдерживания и предотвращения ядерных военных конфликтов.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркнул, что в условиях современных вызовов вопросы обеспечения безопасности в рамках общего оборонного пространства приобретают первостепенное значение."Наша цель — защитить граждан России и Беларуси, наши территории от угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза", - заявил Володин.

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россия, белоруссия, вячеслав володин, госдума