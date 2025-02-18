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Хабаровский бизнесмен возместил ущерб за контрабанду пиломатериалов в Китай

Хабаровский бизнесмен возместил ущерб за контрабанду пиломатериалов в Китай - 18.02.2025, ПРАЙМ

Хабаровский бизнесмен возместил ущерб за контрабанду пиломатериалов в Китай

Директор фирмы из Хабаровского края возместил ущерб на более чем 22 миллиона рублей за контрабанду пиломатериалов в Китай, сообщает Дальневосточная транспортная | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T04:32+0300

2025-02-18T04:32+0300

2025-02-18T04:32+0300

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ХАБАРОВСК, 18 фев - ПРАЙМ. Директор фирмы из Хабаровского края возместил ущерб на более чем 22 миллиона рублей за контрабанду пиломатериалов в Китай, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. По данным надзорного ведомства, единственный учредитель и руководитель ООО "Эльмира" организовал контрабанду в Китай более 2,5 тысяч кубометров пиломатериалов, чем нанес ущерб на сумму более 22 миллионов рублей. Транспортная прокуратура обратилась в суд с исками о его взыскании. "Суд удовлетворил требования прокуратуры. Не согласившись с принятыми решениями, ответчик обжаловал их в суды вышестоящих инстанций, которые поддержали позицию транспортной прокуратуры и оставили судебные акты без изменений. В результате вмешательства надзорного ведомства ущерб РФ возмещен гражданином в полном объеме", - говорится в сообщении. Ранее Центральный районный суд Хабаровска приговорил фигуранта по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере) к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 500 тысяч рублей, отмечает прокуратура.

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