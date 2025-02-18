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Часть домов и соцобъектов в центре Владивостока остались без света

Часть домов и соцобъектов в центре Владивостока остались без света - 18.02.2025, ПРАЙМ

Часть домов и соцобъектов в центре Владивостока остались без света

Энергетики устраняют аварию на электросетях, которая оставила без света часть домов и социальных объектов на пяти улицах в центре Владивостока, сообщает... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T03:16+0300

2025-02-18T03:16+0300

2025-02-18T03:16+0300

энергетика

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварию на электросетях, которая оставила без света часть домов и социальных объектов на пяти улицах в центре Владивостока, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей. "Специалисты ВПЭС устраняют аварию на электросетях. В результате аварийного отключения без электроэнергии на данный момент осталась часть жилых домов и социальных объектов по улицам Почтовый переулок, Светланская, Океанский проспект, Суханова, Петра Великого", - говорится в сообщении.

владивосток

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владивосток