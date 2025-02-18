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В "Зарплатах.ру" рассказали о подготовке ко Дню защитника Отечества - 18.02.2025, ПРАЙМ
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В "Зарплатах.ру" рассказали о подготовке ко Дню защитника Отечества
В "Зарплатах.ру" рассказали о подготовке ко Дню защитника Отечества - 18.02.2025, ПРАЙМ
В "Зарплатах.ру" рассказали о подготовке ко Дню защитника Отечества
В подготовке ко Дню защитника Отечества участвует 73% сотрудниц российских компаний, и большая часть делает это по собственному желанию, при этом 26% сотрудниц... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T07:15+0300
2025-02-18T07:15+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. В подготовке ко Дню защитника Отечества участвует 73% сотрудниц российских компаний, и большая часть делает это по собственному желанию, при этом 26% сотрудниц хотели бы отменить корпоративный праздник, рассказали РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру". "В подготовке праздника для мужчин участвует 73% сотрудниц, большая часть (87%) делает это добровольно, а остальные участвуют, потому что нельзя отказаться. При этом 26% сотрудниц хотели бы отменить корпоративное празднование 23 февраля", - рассказали в центре. Исследование проводилось с 6 по 17 февраля среди 2250 сотрудниц в возрасте от 25 до 55 лет по всей России. Согласно его результатам, в 81% российских компаний обязанность устраивать праздник на 23 февраля лежит на женской части коллектива, а в 15% – на сотрудниках HR-департамента. В центре рассказали, как планируют отмечать День защитника Отечества, респондентам можно было выбрать несколько вариантов ответа. Так, большинство компаний устраивают фуршет - 76%, игры, конкурсы и викторины - 34%, кафе и ресторан предпочитают 16%, 8% заказывают артистов, музыкантов и аниматоров, а рассылают поздравления по электронной почте 16%. Помимо этого, если предстоит оплачивать еду и напитки, то в 38% компаний занимается женская часть коллектива, сама компания оплачивает в 35% случаев, а в 28% – компания и женская часть коллектива делят затраты. В целом, подарки мужчинам подарят в 96% коллективов, а с каждой женщины на подарки собирают по 100-300 рублей в 37% компаний, 400-500 рублей - 31% и больше 500 рублей - 29%, произвольную сумму сдают 3% опрошенных, добавили в центре. Более того, в исследовательском центре назвали и самые необычные подарки. По мнению сотрудниц компаний, рейтинг самых необычных подарков выглядит так: галстуки со смайлами, носки в консервной банке, плакаты с надписью "До 8 марта осталось … дней", килограмм шашлыка, поющие кружки, удостоверения "Можно всё".
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192
40
192
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бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
07:15 18.02.2025
 
В "Зарплатах.ру" рассказали о подготовке ко Дню защитника Отечества

"Зарплаты.ру": в подготовке ко Дню защитника Отечества участвуют 73% сотрудниц

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. В подготовке ко Дню защитника Отечества участвует 73% сотрудниц российских компаний, и большая часть делает это по собственному желанию, при этом 26% сотрудниц хотели бы отменить корпоративный праздник, рассказали РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру".
"В подготовке праздника для мужчин участвует 73% сотрудниц, большая часть (87%) делает это добровольно, а остальные участвуют, потому что нельзя отказаться. При этом 26% сотрудниц хотели бы отменить корпоративное празднование 23 февраля", - рассказали в центре.
Исследование проводилось с 6 по 17 февраля среди 2250 сотрудниц в возрасте от 25 до 55 лет по всей России. Согласно его результатам, в 81% российских компаний обязанность устраивать праздник на 23 февраля лежит на женской части коллектива, а в 15% – на сотрудниках HR-департамента.
В центре рассказали, как планируют отмечать День защитника Отечества, респондентам можно было выбрать несколько вариантов ответа. Так, большинство компаний устраивают фуршет - 76%, игры, конкурсы и викторины - 34%, кафе и ресторан предпочитают 16%, 8% заказывают артистов, музыкантов и аниматоров, а рассылают поздравления по электронной почте 16%. Помимо этого, если предстоит оплачивать еду и напитки, то в 38% компаний занимается женская часть коллектива, сама компания оплачивает в 35% случаев, а в 28% – компания и женская часть коллектива делят затраты.
В целом, подарки мужчинам подарят в 96% коллективов, а с каждой женщины на подарки собирают по 100-300 рублей в 37% компаний, 400-500 рублей - 31% и больше 500 рублей - 29%, произвольную сумму сдают 3% опрошенных, добавили в центре.
Более того, в исследовательском центре назвали и самые необычные подарки. По мнению сотрудниц компаний, рейтинг самых необычных подарков выглядит так: галстуки со смайлами, носки в консервной банке, плакаты с надписью "До 8 марта осталось … дней", килограмм шашлыка, поющие кружки, удостоверения "Можно всё".
 
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