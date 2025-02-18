https://1prime.ru/20250218/diplomat-855029806.html

В Кремле обозначили главное для России в ситуации по Украине

В Кремле обозначили главное для России в ситуации по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ

В Кремле обозначили главное для России в ситуации по Украине

Приоритетной задачей для России является достижение своих целей в отношении ситуации на Украине, предпочтительно мирными методами. Об этом заявил... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T12:55+0300

2025-02-18T12:55+0300

2025-02-18T13:03+0300

политика

украина

россия

дмитрий песков

рф

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:128:2965:1795_1920x0_80_0_0_36bae325dde78bf2aba481b68db0a858.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Приоритетной задачей для России является достижение своих целей в отношении ситуации на Украине, предпочтительно мирными методами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нам главное - добиться своих целей. Конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения этих целей", - пояснил Песков журналистам.Дмитрий Песков напомнил, что позиция России относительно возможного присоединения Украины к военным альянсам хорошо известна, а также отметил, что вступление в Евросоюз является суверенным правом Украины, и Россия не намерена вмешиваться в этот процесс.При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что устойчивое урегулирование конфликта невозможно без комплексного анализа вопросов безопасности."Что касается архитектуры безопасности в Европе, то, конечно...долгосрочное урегулирование...невозможно без комплексного рассмотрения вопросов безопасности на континенте", - подчеркнул Песков.

https://1prime.ru/20250218/peskov-855028013.html

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, дмитрий песков, рф, ес