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В Кремле обозначили главное для России в ситуации по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ
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В Кремле обозначили главное для России в ситуации по Украине
В Кремле обозначили главное для России в ситуации по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле обозначили главное для России в ситуации по Украине
Приоритетной задачей для России является достижение своих целей в отношении ситуации на Украине, предпочтительно мирными методами. Об этом заявил... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T12:55+0300
2025-02-18T13:03+0300
политика
украина
россия
дмитрий песков
рф
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Приоритетной задачей для России является достижение своих целей в отношении ситуации на Украине, предпочтительно мирными методами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нам главное - добиться своих целей. Конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения этих целей", - пояснил Песков журналистам.Дмитрий Песков напомнил, что позиция России относительно возможного присоединения Украины к военным альянсам хорошо известна, а также отметил, что вступление в Евросоюз является суверенным правом Украины, и Россия не намерена вмешиваться в этот процесс.При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что устойчивое урегулирование конфликта невозможно без комплексного анализа вопросов безопасности."Что касается архитектуры безопасности в Европе, то, конечно...долгосрочное урегулирование...невозможно без комплексного рассмотрения вопросов безопасности на континенте", - подчеркнул Песков.
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украина, россия, дмитрий песков, рф, ес
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Дмитрий Песков, РФ, ЕС
12:55 18.02.2025 (обновлено: 13:03 18.02.2025)
 
В Кремле обозначили главное для России в ситуации по Украине

Песков: для России важно добиться своих целей в ситуации по Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
© POOL
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Приоритетной задачей для России является достижение своих целей в отношении ситуации на Украине, предпочтительно мирными методами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам главное - добиться своих целей. Конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения этих целей", - пояснил Песков журналистам.
Дмитрий Песков напомнил, что позиция России относительно возможного присоединения Украины к военным альянсам хорошо известна, а также отметил, что вступление в Евросоюз является суверенным правом Украины, и Россия не намерена вмешиваться в этот процесс.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что устойчивое урегулирование конфликта невозможно без комплексного анализа вопросов безопасности.
"Что касается архитектуры безопасности в Европе, то, конечно...долгосрочное урегулирование...невозможно без комплексного рассмотрения вопросов безопасности на континенте", - подчеркнул Песков.
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ПолитикаУКРАИНАРОССИЯДмитрий ПесковРФЕС
 
 
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