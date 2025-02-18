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"Сделан важный шаг вперед". Госдеп дал оценку переговорам России и США

"Сделан важный шаг вперед". Госдеп дал оценку переговорам России и США - 18.02.2025, ПРАЙМ

"Сделан важный шаг вперед". Госдеп дал оценку переговорам России и США

В ходе встречи между представителями России и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии, стороны достигли соглашения о принятии мер, направленных на нормализацию... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T16:21+0300

2025-02-18T16:21+0300

2025-02-18T16:21+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. В ходе встречи между представителями России и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии, стороны достигли соглашения о принятии мер, направленных на нормализацию работы дипломатических миссий. Об этом заявили в госдепе США. "Принимать шаги, необходимые для нормализации работы наших дипломатических миссий", - говорится в официальном сообщении представителя госдепа."Один телефонный разговор, за которым следует одна встреча, недостаточны для достижения прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперёд", – также подчеркивается в заявлении.Вашингтон также акцентировал внимание на том, что Соединенные Штаты считают себя единственной стороной, обладающей возможностью добиться мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

https://1prime.ru/20250218/peregovory-855036010.html

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