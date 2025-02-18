https://1prime.ru/20250218/dollar-855022819.html

Внебиржевой курс доллара пытается закрепиться выше 90 рублей

Внебиржевой курс доллара пытается закрепиться выше 90 рублей - 18.02.2025, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара пытается закрепиться выше 90 рублей

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, утром во вторник немного повышается, пытаясь закрепиться выше 90 рублей, следует из... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T10:29+0300

2025-02-18T10:29+0300

2025-02-18T10:29+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, утром во вторник немного повышается, пытаясь закрепиться выше 90 рублей, следует из данных торгов. К 10.17 мск доллар дорожал на 48 копеек относительно предыдущего закрытия - до 90,1 рубля. Диапазон колебаний с утра составляет 89,79-90,35 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Именно этот кросс-курс и является главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://1prime.ru/20250218/yuan-855022303.html

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доллар, рынки, торги