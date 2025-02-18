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Доллар дорожает к мировым валютам - 18.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250218/dollar-855041783.html
Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам - 18.02.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам
Стоимость доллара к мировым валютам во вторник вечером увеличивается в ожидании публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС)... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T18:56+0300
2025-02-18T18:57+0300
экономика
доллар
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мировые валюты
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам во вторник вечером увеличивается в ожидании публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,0455 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0484 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 151,56 иены с 151,51 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,19%, до 106,93 пункта. В среду Федрезерв опубликует протокол январского заседания, по итогам мероприятия центробанк сохранил базовую ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Рынки надеются получить в документе подсказки о темпах дальнейшего снижения ставки. По данным CME Group, уменьшение ставки может произойти не раньше июля, когда снижение ставки ФРС закладывают почти 60% аналитиков, а в июне снижения ждут 49% экспертов. Статистика из еврозоны при этом не дает заметной поддержки евро. Ранее во вторник Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) сообщил, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в феврале поднялся до 26 пунктов с 10,3 пункта в январе, тогда как прогноз предполагал рост только до 20 пунктов. Потребительские цены во Франции в январе, по окончательной оценке, выросли в годовом выражении на 1,7%, предварительная оценка предполагала рост на 1,4%. Месячная динамика цен была повышена до роста на 0,2% со снижения на 0,1%.
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доллар, цена, мировые валюты
Экономика, доллар, цена, Мировые валюты
18:56 18.02.2025 (обновлено: 18:57 18.02.2025)
 
Доллар дорожает к мировым валютам

Доллар дорожает к мировым валютам на ожиданиях протокола ФРС США

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам во вторник вечером увеличивается в ожидании публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,0455 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0484 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 151,56 иены с 151,51 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,19%, до 106,93 пункта.
В среду Федрезерв опубликует протокол январского заседания, по итогам мероприятия центробанк сохранил базовую ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Рынки надеются получить в документе подсказки о темпах дальнейшего снижения ставки.
По данным CME Group, уменьшение ставки может произойти не раньше июля, когда снижение ставки ФРС закладывают почти 60% аналитиков, а в июне снижения ждут 49% экспертов.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
Внебиржевой курс доллара пытается закрепиться выше 90 рублей
10:29
Статистика из еврозоны при этом не дает заметной поддержки евро. Ранее во вторник Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) сообщил, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в феврале поднялся до 26 пунктов с 10,3 пункта в январе, тогда как прогноз предполагал рост только до 20 пунктов.
Потребительские цены во Франции в январе, по окончательной оценке, выросли в годовом выражении на 1,7%, предварительная оценка предполагала рост на 1,4%. Месячная динамика цен была повышена до роста на 0,2% со снижения на 0,1%.
 
ЭкономикадолларценаМировые валюты
 
 
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