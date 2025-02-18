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Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам - 18.02.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам
Стоимость доллара к мировым валютам во вторник вечером увеличивается в ожидании публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС)... | 18.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам во вторник вечером увеличивается в ожидании публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,0455 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0484 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 151,56 иены с 151,51 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,19%, до 106,93 пункта. В среду Федрезерв опубликует протокол январского заседания, по итогам мероприятия центробанк сохранил базовую ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Рынки надеются получить в документе подсказки о темпах дальнейшего снижения ставки. По данным CME Group, уменьшение ставки может произойти не раньше июля, когда снижение ставки ФРС закладывают почти 60% аналитиков, а в июне снижения ждут 49% экспертов. Статистика из еврозоны при этом не дает заметной поддержки евро. Ранее во вторник Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) сообщил, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в феврале поднялся до 26 пунктов с 10,3 пункта в январе, тогда как прогноз предполагал рост только до 20 пунктов. Потребительские цены во Франции в январе, по окончательной оценке, выросли в годовом выражении на 1,7%, предварительная оценка предполагала рост на 1,4%. Месячная динамика цен была повышена до роста на 0,2% со снижения на 0,1%.
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доллар, цена, мировые валюты
Экономика, доллар, цена, Мировые валюты
Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам на ожиданиях протокола ФРС США
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам во вторник вечером увеличивается в ожидании публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,0455 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0484 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 151,56 иены с 151,51 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,19%, до 106,93 пункта.
В среду Федрезерв опубликует протокол январского заседания, по итогам мероприятия центробанк сохранил базовую ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Рынки надеются получить в документе подсказки о темпах дальнейшего снижения ставки.
По данным CME Group, уменьшение ставки может произойти не раньше июля, когда снижение ставки ФРС закладывают почти 60% аналитиков, а в июне снижения ждут 49% экспертов.
Внебиржевой курс доллара пытается закрепиться выше 90 рублей
Статистика из еврозоны при этом не дает заметной поддержки евро. Ранее во вторник Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) сообщил, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в феврале поднялся до 26 пунктов с 10,3 пункта в январе, тогда как прогноз предполагал рост только до 20 пунктов.
Потребительские цены во Франции в январе, по окончательной оценке, выросли в годовом выражении на 1,7%, предварительная оценка предполагала рост на 1,4%. Месячная динамика цен была повышена до роста на 0,2% со снижения на 0,1%.