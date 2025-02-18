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США вводили в заблуждение о состоянии экономики России, заявил Дмитриев

США вводили в заблуждение о состоянии экономики России, заявил Дмитриев - 18.02.2025, ПРАЙМ

США вводили в заблуждение о состоянии экономики России, заявил Дмитриев

Администрация экс-президента США Джо Байдена вводила в заблуждение о состоянии российской экономики, которая, на самом деле демонстрирует положительную... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T11:18+0300

2025-02-18T11:18+0300

2025-02-18T11:18+0300

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ЭР-РИЯД, 18 фев - ПРАЙМ. Администрация экс-президента США Джо Байдена вводила в заблуждение о состоянии российской экономики, которая, на самом деле демонстрирует положительную динамику. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.В ходе встречи представителей США и России в Эр-Рияде Дмитриев сказал журналистам, что "администрация Байдена создала очень неправильный нарратив в американском обществе, что санкции вредят России"."Для них очень удивительно, что российская экономика растет...Наш диалог позволяет сказать правду, сказать то, что российская экономика хорошо развивается", - заявил глава РФПИ, а также выразил уверенность, что совместные проекты, в том числе в Арктике, позволят сделать экономики России и США более успешными.

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мировая экономика, россия, сша, эр-рияд, кирилл дмитриев, рфпи