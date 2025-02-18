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США вводили в заблуждение о состоянии экономики России, заявил Дмитриев - 18.02.2025, ПРАЙМ
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США вводили в заблуждение о состоянии экономики России, заявил Дмитриев
США вводили в заблуждение о состоянии экономики России, заявил Дмитриев - 18.02.2025, ПРАЙМ
США вводили в заблуждение о состоянии экономики России, заявил Дмитриев
Администрация экс-президента США Джо Байдена вводила в заблуждение о состоянии российской экономики, которая, на самом деле демонстрирует положительную... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T11:18+0300
2025-02-18T11:18+0300
политика
мировая экономика
россия
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ЭР-РИЯД, 18 фев - ПРАЙМ. Администрация экс-президента США Джо Байдена вводила в заблуждение о состоянии российской экономики, которая, на самом деле демонстрирует положительную динамику. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.В ходе встречи представителей США и России в Эр-Рияде Дмитриев сказал журналистам, что "администрация Байдена создала очень неправильный нарратив в американском обществе, что санкции вредят России"."Для них очень удивительно, что российская экономика растет...Наш диалог позволяет сказать правду, сказать то, что российская экономика хорошо развивается", - заявил глава РФПИ, а также выразил уверенность, что совместные проекты, в том числе в Арктике, позволят сделать экономики России и США более успешными.
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мировая экономика, россия, сша, эр-рияд, кирилл дмитриев, рфпи
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, Эр-Рияд, Кирилл Дмитриев, РФПИ
11:18 18.02.2025
 
США вводили в заблуждение о состоянии экономики России, заявил Дмитриев

Глава РФПИ: администрация Байдена ввела в заблуждение о состоянии экономики РФ

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк* Генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума "Сочи-2014"
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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ЭР-РИЯД, 18 фев - ПРАЙМ. Администрация экс-президента США Джо Байдена вводила в заблуждение о состоянии российской экономики, которая, на самом деле демонстрирует положительную динамику. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
В ходе встречи представителей США и России в Эр-Рияде Дмитриев сказал журналистам, что "администрация Байдена создала очень неправильный нарратив в американском обществе, что санкции вредят России".
"Для них очень удивительно, что российская экономика растет...Наш диалог позволяет сказать правду, сказать то, что российская экономика хорошо развивается", - заявил глава РФПИ, а также выразил уверенность, что совместные проекты, в том числе в Арктике, позволят сделать экономики России и США более успешными.
%Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015 - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
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ПолитикаМировая экономикаРОССИЯСШАЭр-РиядКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
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