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Эксперты рассказали о реакции рынка жилья на ослабление рубля

Эксперты рассказали о реакции рынка жилья на ослабление рубля - 18.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о реакции рынка жилья на ослабление рубля

Российский рынок жилья в последние годы реагирует лишь на резкое ослабление курса рубля, а нынешнее укрепление национальной валюты никак не сказывается на нем и | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T03:16+0300

2025-02-18T03:16+0300

2025-02-18T03:16+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Российский рынок жилья в последние годы реагирует лишь на резкое ослабление курса рубля, а нынешнее укрепление национальной валюты никак не сказывается на нем и вряд ли скажется даже в ситуации более существенного укрепления рубля, рассказали РИА Недвижимость эксперты. "На данный момент мы не фиксируем никаких изменений на рынке жилья, которые можно напрямую связать с ростом курса. Оно длится пока всего неделю, а рынок недвижимости достаточно инертный, и для серьезной реакции при такой динамике ему требуется время", - отметила основатель компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. По словам управляющего директора компании "Метриум" Руслана Сырцова, связь между поведением покупателей жилья и курсом валют в России в последние годы в принципе стала слабой. Доходы в иностранной валюте сейчас почти никто не получает, да и финансовых инструментов, привязанных не к рублю (вкладов, ценных бумаг), в масштабе страны в целом очень мало, объяснил это явление руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. "Как показывает практика, рынок оперативно реагирует на ослабление курса рубля или на кризисные ситуации, которые обычно ведут к его ослаблению. Укрепление же российской валюты на рынке не особо сказывается в краткосрочной перспективе", - добавил руководитель офиса "Новослободское" агентства "Инком-Недвижимость" Денис Васильев. В качестве примера руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.Ru" Олег Репченко приводит ситуацию декабря 2024 курс, когда рубль ушел ниже отметки 100 рублей за доллар. Тогда это вызвало всплеск активности на рынке жилья. Обратных же ситуаций не наблюдалось. Так что возможна ситуация, при которой укрепление рубля, даже существенное, и дальше никак не скажется на рынке недвижимости, констатировал исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский. "Девальвация рубля могла бы повлиять на рынок, а укрепление – нет", - резюмировал управляющий директор отделения "Сущевский" агентства недвижимости "Миэль" Александр Москатов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынки, россия, москва, "метриум", инком-недвижимость, миэль