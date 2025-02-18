Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД установили новый рекорд по экспорту удобрений - 18.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250218/eksport-855024378.html
РЖД установили новый рекорд по экспорту удобрений
РЖД установили новый рекорд по экспорту удобрений - 18.02.2025, ПРАЙМ
РЖД установили новый рекорд по экспорту удобрений
РЖД в январе 2025 года установили новый рекорд по экспорту удобрений, перевезя 3,7 миллиона тонн, сообщила компания. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T10:55+0300
2025-02-18T10:55+0300
экономика
ржд
бизнес
дальний восток
северо-запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de65d03203a3a4cfa3973b1b5235d940.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. РЖД в январе 2025 года установили новый рекорд по экспорту удобрений, перевезя 3,7 миллиона тонн, сообщила компания. "РЖД обеспечили рекорд по экспорту удобрений в январе. Их объем за первый месяц года достиг 3,7 миллиона тонн: рост в 1,4 раза к январю 2024 года… +14,1% к прошлому рекорду января 2021 года", - говорится в сообщении компании. Большая часть была перевезено в направлении портов: Северо-Запада - 2,7 миллиона тонн (рост в 1,45 раза), Юга - 371,5 тысячи тонн (рост в 1,3 раза), Дальнего Востока - 13,2 тысячи тонн (рост в 2,2 раза)", - говорится в сообщении. Через погранпереходы на экспорт отправили 656,2 тысячи тонн (+21,1%). Всего за первый месяц 2025 года на сети железных дорог погружено 6,2 миллиона тонн удобрений, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регионами-лидерами по объёму погрузки стали: Пермский край (1,6 миллиона тонн, +7,9%), Мурманская область (1,3 миллиона тонн, +6%), Вологодская область (542,8 тысячи тонн, рост в 1,4 раза).
https://1prime.ru/20250217/rzhd-854993271.html
дальний восток
северо-запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a22708c9cb5266e459909898eb90dff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ржд, бизнес, дальний восток, северо-запад
Экономика, РЖД, Бизнес, Дальний Восток, Северо-Запад
10:55 18.02.2025
 
РЖД установили новый рекорд по экспорту удобрений

РЖД в январе установили новый рекорд по экспорту удобрений - 3,7 млн тонн

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоезд РЖД
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. РЖД в январе 2025 года установили новый рекорд по экспорту удобрений, перевезя 3,7 миллиона тонн, сообщила компания.
"РЖД обеспечили рекорд по экспорту удобрений в январе. Их объем за первый месяц года достиг 3,7 миллиона тонн: рост в 1,4 раза к январю 2024 года… +14,1% к прошлому рекорду января 2021 года", - говорится в сообщении компании.
Большая часть была перевезено в направлении портов: Северо-Запада - 2,7 миллиона тонн (рост в 1,45 раза), Юга - 371,5 тысячи тонн (рост в 1,3 раза), Дальнего Востока - 13,2 тысячи тонн (рост в 2,2 раза)", - говорится в сообщении.
Через погранпереходы на экспорт отправили 656,2 тысячи тонн (+21,1%).
Всего за первый месяц 2025 года на сети железных дорог погружено 6,2 миллиона тонн удобрений, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Регионами-лидерами по объёму погрузки стали: Пермский край (1,6 миллиона тонн, +7,9%), Мурманская область (1,3 миллиона тонн, +6%), Вологодская область (542,8 тысячи тонн, рост в 1,4 раза).
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
РЖД увеличили погрузку на экспорт в направлении морских портов
Вчера, 13:04
 
ЭкономикаРЖДБизнесДальний ВостокСеверо-Запад
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала