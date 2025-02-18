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РЖД установили новый рекорд по экспорту удобрений

РЖД установили новый рекорд по экспорту удобрений - 18.02.2025, ПРАЙМ

РЖД установили новый рекорд по экспорту удобрений

РЖД в январе 2025 года установили новый рекорд по экспорту удобрений, перевезя 3,7 миллиона тонн, сообщила компания. | 18.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. РЖД в январе 2025 года установили новый рекорд по экспорту удобрений, перевезя 3,7 миллиона тонн, сообщила компания. "РЖД обеспечили рекорд по экспорту удобрений в январе. Их объем за первый месяц года достиг 3,7 миллиона тонн: рост в 1,4 раза к январю 2024 года… +14,1% к прошлому рекорду января 2021 года", - говорится в сообщении компании. Большая часть была перевезено в направлении портов: Северо-Запада - 2,7 миллиона тонн (рост в 1,45 раза), Юга - 371,5 тысячи тонн (рост в 1,3 раза), Дальнего Востока - 13,2 тысячи тонн (рост в 2,2 раза)", - говорится в сообщении. Через погранпереходы на экспорт отправили 656,2 тысячи тонн (+21,1%). Всего за первый месяц 2025 года на сети железных дорог погружено 6,2 миллиона тонн удобрений, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регионами-лидерами по объёму погрузки стали: Пермский край (1,6 миллиона тонн, +7,9%), Мурманская область (1,3 миллиона тонн, +6%), Вологодская область (542,8 тысячи тонн, рост в 1,4 раза).

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ржд, бизнес, дальний восток, северо-запад