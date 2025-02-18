https://1prime.ru/20250218/elektroenergiya-855042694.html
Оптовые цены на электроэнергию в Прибалтике почти удвоились, сообщил Новак
Оптовые цены на электроэнергию в Прибалтике почти удвоились, сообщил Новак - 18.02.2025, ПРАЙМ
Оптовые цены на электроэнергию в Прибалтике почти удвоились, сообщил Новак
Цены на оптовом рынке электроэнергии в Прибалтике выросли практически в два раза после отсоединения от БРЭЛЛ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T19:33+0300
2025-02-18T19:33+0300
2025-02-18T19:33+0300
энергетика
александр новак
прибалтика
цены на электроэнергию
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Цены на оптовом рынке электроэнергии в Прибалтике выросли практически в два раза после отсоединения от БРЭЛЛ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В результате отделения от российской энергосистемы цены на электроэнергию на оптовом рынке Nordpool (энергетическая биржа - ред.) стран Прибалтики выросли фактически в два раза по сравнению с тем, что было до отделения. Если раньше было примерно 100 евро за мегаватт, то сегодня средняя цена за последние 10 дней уже 200 евро, а доходило и до 270 в отдельные дни", - сказал Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. "То есть фактически жители этих трех стран - Литвы, Латвии, Эстонии - стали в результате отделения от российской энергосистемы платить в два раза больше, чем до этого. И мы считаем, что это даже не предел", - добавил вице-премьер. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.
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александр новак, прибалтика, цены на электроэнергию
Энергетика, Александр Новак, Прибалтика, цены на электроэнергию
Оптовые цены на электроэнергию в Прибалтике почти удвоились, сообщил Новак
Новак: цены на оптовом рынке электроэнергии в Прибалтике выросли почти вдвое
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Цены на оптовом рынке электроэнергии в Прибалтике выросли практически в два раза после отсоединения от БРЭЛЛ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В результате отделения от российской энергосистемы цены на электроэнергию на оптовом рынке Nordpool (энергетическая биржа - ред.) стран Прибалтики выросли фактически в два раза по сравнению с тем, что было до отделения. Если раньше было примерно 100 евро за мегаватт, то сегодня средняя цена за последние 10 дней уже 200 евро, а доходило и до 270 в отдельные дни", - сказал Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
"То есть фактически жители этих трех стран - Литвы, Латвии, Эстонии - стали в результате отделения от российской энергосистемы платить в два раза больше, чем до этого. И мы считаем, что это даже не предел", - добавил вице-премьер.
Крупнейший завод Эстонии прекратил работу после выхода страны из БРЭЛЛ
Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.