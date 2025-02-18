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На Дальнем Востоке снизились оптовые цены на электроэнергию

На Дальнем Востоке снизились оптовые цены на электроэнергию - 18.02.2025, ПРАЙМ

На Дальнем Востоке снизились оптовые цены на электроэнергию

Оптовые цены на электроэнергию в ценовой зоне Дальнего Востока за неделю с 11 по 17 февраля снизились на 1,7%, следует из данных ассоциации НП "Совет рынка". | 18.02.2025, ПРАЙМ

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энергетика

дальний восток

электроэнергия

цены

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Оптовые цены на электроэнергию в ценовой зоне Дальнего Востока за неделю с 11 по 17 февраля снизились на 1,7%, следует из данных ассоциации НП "Совет рынка". "Индекс РСВ (рынок на сутки вперед - ред.) во второй ценовой зоне (Восток) сформировался на уровне 3 195,72 рубля за МВт.ч, что на 1,7% ниже значения за аналогичный период предшествующей недели", - говорится в материалах. В первой ценовой зоне (Европейская часть и Урал) цены выросли на 3,9% - до 1999,83 рубля за МВт.ч, а во второй (Сибирь) снизились - на 1,9%, до 1896,69 рубля. Плановое потребление на РСВ за неделю составило 24,7 миллиона МВт.ч. Общая задолженность на оптовом рынке на 14 февраля составила 68,157 миллиарда рублей, также уточнили в НП. Дальний Восток с 1 января вошел во вторую ценовую зону (Сибирь) оптового рынка электроэнергии и мощности. Это означает, что он постепенно переходит от тарифного регулирования к рыночным принципам функционирования электроэнергетики. В частности, это позволяет проводить среди компаний конкурсы на строительство новой генерации. Пока цены в Сибири и на Дальнем Востоке рассчитываются отдельно.

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дальний восток

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дальний восток, электроэнергия, цены