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На Дальнем Востоке снизились оптовые цены на электроэнергию - 18.02.2025, ПРАЙМ
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На Дальнем Востоке снизились оптовые цены на электроэнергию
На Дальнем Востоке снизились оптовые цены на электроэнергию - 18.02.2025, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке снизились оптовые цены на электроэнергию
Оптовые цены на электроэнергию в ценовой зоне Дальнего Востока за неделю с 11 по 17 февраля снизились на 1,7%, следует из данных ассоциации НП "Совет рынка". | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T20:02+0300
2025-02-18T20:20+0300
энергетика
дальний восток
электроэнергия
цены
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Оптовые цены на электроэнергию в ценовой зоне Дальнего Востока за неделю с 11 по 17 февраля снизились на 1,7%, следует из данных ассоциации НП "Совет рынка". "Индекс РСВ (рынок на сутки вперед - ред.) во второй ценовой зоне (Восток) сформировался на уровне 3 195,72 рубля за МВт.ч, что на 1,7% ниже значения за аналогичный период предшествующей недели", - говорится в материалах. В первой ценовой зоне (Европейская часть и Урал) цены выросли на 3,9% - до 1999,83 рубля за МВт.ч, а во второй (Сибирь) снизились - на 1,9%, до 1896,69 рубля. Плановое потребление на РСВ за неделю составило 24,7 миллиона МВт.ч. Общая задолженность на оптовом рынке на 14 февраля составила 68,157 миллиарда рублей, также уточнили в НП. Дальний Восток с 1 января вошел во вторую ценовую зону (Сибирь) оптового рынка электроэнергии и мощности. Это означает, что он постепенно переходит от тарифного регулирования к рыночным принципам функционирования электроэнергетики. В частности, это позволяет проводить среди компаний конкурсы на строительство новой генерации. Пока цены в Сибири и на Дальнем Востоке рассчитываются отдельно.
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дальний восток, электроэнергия, цены
Энергетика, Дальний Восток, электроэнергия, цены
20:02 18.02.2025 (обновлено: 20:20 18.02.2025)
 
На Дальнем Востоке снизились оптовые цены на электроэнергию

"Совет рынка": оптовые цены электричества на Дальнем Востоке снизились на 1,7%

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк" Действующий вулкан Менделеев у поселка Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
 Действующий вулкан Менделеев у поселка Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Оптовые цены на электроэнергию в ценовой зоне Дальнего Востока за неделю с 11 по 17 февраля снизились на 1,7%, следует из данных ассоциации НП "Совет рынка".
"Индекс РСВ (рынок на сутки вперед - ред.) во второй ценовой зоне (Восток) сформировался на уровне 3 195,72 рубля за МВт.ч, что на 1,7% ниже значения за аналогичный период предшествующей недели", - говорится в материалах.
В первой ценовой зоне (Европейская часть и Урал) цены выросли на 3,9% - до 1999,83 рубля за МВт.ч, а во второй (Сибирь) снизились - на 1,9%, до 1896,69 рубля.
Плановое потребление на РСВ за неделю составило 24,7 миллиона МВт.ч. Общая задолженность на оптовом рынке на 14 февраля составила 68,157 миллиарда рублей, также уточнили в НП.
Рига - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
Оптовые цены на электроэнергию в Прибалтике почти удвоились, сообщил Новак
19:33
Дальний Восток с 1 января вошел во вторую ценовую зону (Сибирь) оптового рынка электроэнергии и мощности. Это означает, что он постепенно переходит от тарифного регулирования к рыночным принципам функционирования электроэнергетики. В частности, это позволяет проводить среди компаний конкурсы на строительство новой генерации. Пока цены в Сибири и на Дальнем Востоке рассчитываются отдельно.
 
ЭнергетикаДальний Востокэлектроэнергияцены
 
 
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