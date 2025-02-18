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В России сертифицировали новый автомобиль Sova 25 - 18.02.2025, ПРАЙМ
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В России сертифицировали новый автомобиль Sova 25
В России сертифицировали новый автомобиль Sova 25 - 18.02.2025, ПРАЙМ
В России сертифицировали новый автомобиль Sova 25
На дороги общего пользования РФ допустили новый российский коммерческий электрокар Sova 25, пишут "Известия", ссылаясь на сообщение предприятия-производителя... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T14:54+0300
2025-02-18T20:43+0300
экономика
россия
сертификация
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. На дороги общего пользования РФ допустили новый российский коммерческий электрокар Sova 25, пишут "Известия", ссылаясь на сообщение предприятия-производителя "Сова Моторс". Как указывается, новый коммерческий электрокар прошел сертификацию и получил Одобрение типа транспортного средства. Полная масса нового авто составляет 2,5 тонны, объем кузова - 5,1 куб. м с трехсторонней погрузкой. Кузов рассчитан на перевозку грузов массой до 1 тонны и до 2,6 м в длину. Габариты электрокара - 4490×1610×1900 мм. Как утверждают в "Сова Моторс", благодаря компактным размерам Sova 25 способен маневрировать в узких дворах.Также сообщается, что пробег Sova 25 на одной зарядке составляет свыше 200 км. Для восполнения заряда на 100 км пути требуется полчаса. Мощность двигателя - 81,6 л.с., максимальная скорость — 90 км/ч. При этом производитель берет на себе бесплатное техобслуживание в течение трех лет или до 150 тыс. км пробега. Цена новинки, согласно данным сайта производителя, составляет 4,5 млн рублей.
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россия, сертификация
Экономика, РОССИЯ, сертификация
14:54 18.02.2025 (обновлено: 20:43 18.02.2025)
 
В России сертифицировали новый автомобиль Sova 25

"Сова Моторс": в России сертифицировали новый коммерческий электрокар Sova 25

© Фото : Sova MotorsЭлектрофургон SOVA 24
Электрофургон SOVA 24 - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© Фото : Sova Motors
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. На дороги общего пользования РФ допустили новый российский коммерческий электрокар Sova 25, пишут "Известия", ссылаясь на сообщение предприятия-производителя "Сова Моторс".
Как указывается, новый коммерческий электрокар прошел сертификацию и получил Одобрение типа транспортного средства. Полная масса нового авто составляет 2,5 тонны, объем кузова - 5,1 куб. м с трехсторонней погрузкой. Кузов рассчитан на перевозку грузов массой до 1 тонны и до 2,6 м в длину. Габариты электрокара - 4490×1610×1900 мм. Как утверждают в "Сова Моторс", благодаря компактным размерам Sova 25 способен маневрировать в узких дворах.
Также сообщается, что пробег Sova 25 на одной зарядке составляет свыше 200 км. Для восполнения заряда на 100 км пути требуется полчаса. Мощность двигателя - 81,6 л.с., максимальная скорость — 90 км/ч.
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При этом производитель берет на себе бесплатное техобслуживание в течение трех лет или до 150 тыс. км пробега. Цена новинки, согласно данным сайта производителя, составляет 4,5 млн рублей.
 
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