https://1prime.ru/20250218/energetika-855019784.html
Власти Японии приняли новый план по энергетике
Власти Японии приняли новый план по энергетике - 18.02.2025, ПРАЙМ
Власти Японии приняли новый план по энергетике
Правительство Японии утвердило новый "основной энергетический план", который должен стать основой энергетической политики страны, при этом возобновляемые... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T08:37+0300
2025-02-18T08:37+0300
2025-02-18T08:37+0300
энергетика
япония
токио
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_f017fc4eb5061e8dfcd2dd867387c513.jpg
ТОКИО, 18 фев – ПРАЙМ. Правительство Японии утвердило новый "основной энергетический план", который должен стать основой энергетической политики страны, при этом возобновляемые источники энергии указаны как основные. "С последнего пересмотра "основного энергетического плана" в октябре 2021 года ситуация с энергетикой в Японии существенно изменилась. В свете этих изменений министерство экономики, торговли и промышленности Японии пересмотрело основной энергетический план, чтобы он соответствовал произошедшим изменениям, а также новой цели по снижению парниковых газов на 73% от уровня финансового 2013 года (1 апреля 2013 года – 31 марта 2014 года) к финансовому 2040 году (1 апреля 2040 года – 31 марта 2041 года)", - говорится в пресс-релизе ведомства. Так, в 2040 финансовом году доля возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветреная энергия, в общем объеме производства будет составлять от 40% до 50%. Впервые возобновляемые источники энергии указаны как основные. На тепловую энергию будет приходиться от 30% до 40%, а на ядерную – около 20%. В предыдущем плане предполагалось, что доля возобновляемой энергии к 2030 году составит от 36% до 38%. Кроме того, в документе больше не указано, что зависимость от ядерной энергии будет снижаться, насколько это возможно, и предусматривается ее максимальное использование. "В нынешнем основном плане по энергетике мы стремимся избежать чрезмерной зависимости от определенных источников энергии или топлива, а также максимально использовать углеродно-нейтральные источники энергии", - пояснил в ходе пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто.
https://1prime.ru/20250217/iena-854981953.html
япония
токио
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_1f50a043b2a8d66a1995c3bd7b7cf7c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, токио
Энергетика, ЯПОНИЯ, Токио
Власти Японии приняли новый план по энергетике
Власти Японии одобрили новый энергетический план страны
ТОКИО, 18 фев – ПРАЙМ. Правительство Японии утвердило новый "основной энергетический план", который должен стать основой энергетической политики страны, при этом возобновляемые источники энергии указаны как основные.
"С последнего пересмотра "основного энергетического плана" в октябре 2021 года ситуация с энергетикой в Японии существенно изменилась. В свете этих изменений министерство экономики, торговли и промышленности Японии пересмотрело основной энергетический план, чтобы он соответствовал произошедшим изменениям, а также новой цели по снижению парниковых газов на 73% от уровня финансового 2013 года (1 апреля 2013 года – 31 марта 2014 года) к финансовому 2040 году (1 апреля 2040 года – 31 марта 2041 года)", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Так, в 2040 финансовом году доля возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветреная энергия, в общем объеме производства будет составлять от 40% до 50%. Впервые возобновляемые источники энергии указаны как основные.
На тепловую энергию будет приходиться от 30% до 40%, а на ядерную – около 20%.
В предыдущем плане предполагалось, что доля возобновляемой энергии к 2030 году составит от 36% до 38%. Кроме того, в документе больше не указано, что зависимость от ядерной энергии будет снижаться, насколько это возможно, и предусматривается ее максимальное использование.
"В нынешнем основном плане по энергетике мы стремимся избежать чрезмерной зависимости от определенных источников энергии или топлива, а также максимально использовать углеродно-нейтральные источники энергии", - пояснил в ходе пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто.
Иена укрепляется к доллару после выхода данных по ВВП Японии