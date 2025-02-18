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Власти Японии приняли новый план по энергетике - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Власти Японии приняли новый план по энергетике
Власти Японии приняли новый план по энергетике - 18.02.2025, ПРАЙМ
Власти Японии приняли новый план по энергетике
Правительство Японии утвердило новый "основной энергетический план", который должен стать основой энергетической политики страны, при этом возобновляемые... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T08:37+0300
2025-02-18T08:37+0300
энергетика
япония
токио
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ТОКИО, 18 фев – ПРАЙМ. Правительство Японии утвердило новый "основной энергетический план", который должен стать основой энергетической политики страны, при этом возобновляемые источники энергии указаны как основные. "С последнего пересмотра "основного энергетического плана" в октябре 2021 года ситуация с энергетикой в Японии существенно изменилась. В свете этих изменений министерство экономики, торговли и промышленности Японии пересмотрело основной энергетический план, чтобы он соответствовал произошедшим изменениям, а также новой цели по снижению парниковых газов на 73% от уровня финансового 2013 года (1 апреля 2013 года – 31 марта 2014 года) к финансовому 2040 году (1 апреля 2040 года – 31 марта 2041 года)", - говорится в пресс-релизе ведомства. Так, в 2040 финансовом году доля возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветреная энергия, в общем объеме производства будет составлять от 40% до 50%. Впервые возобновляемые источники энергии указаны как основные. На тепловую энергию будет приходиться от 30% до 40%, а на ядерную – около 20%. В предыдущем плане предполагалось, что доля возобновляемой энергии к 2030 году составит от 36% до 38%. Кроме того, в документе больше не указано, что зависимость от ядерной энергии будет снижаться, насколько это возможно, и предусматривается ее максимальное использование. "В нынешнем основном плане по энергетике мы стремимся избежать чрезмерной зависимости от определенных источников энергии или топлива, а также максимально использовать углеродно-нейтральные источники энергии", - пояснил в ходе пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто.
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япония, токио
Энергетика, ЯПОНИЯ, Токио
08:37 18.02.2025
 
Власти Японии приняли новый план по энергетике

Власти Японии одобрили новый энергетический план страны

© flickr.com / Hactor de Peredaфлаг Японии
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© flickr.com / Hactor de Pereda
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ТОКИО, 18 фев – ПРАЙМ. Правительство Японии утвердило новый "основной энергетический план", который должен стать основой энергетической политики страны, при этом возобновляемые источники энергии указаны как основные.
"С последнего пересмотра "основного энергетического плана" в октябре 2021 года ситуация с энергетикой в Японии существенно изменилась. В свете этих изменений министерство экономики, торговли и промышленности Японии пересмотрело основной энергетический план, чтобы он соответствовал произошедшим изменениям, а также новой цели по снижению парниковых газов на 73% от уровня финансового 2013 года (1 апреля 2013 года – 31 марта 2014 года) к финансовому 2040 году (1 апреля 2040 года – 31 марта 2041 года)", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Так, в 2040 финансовом году доля возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветреная энергия, в общем объеме производства будет составлять от 40% до 50%. Впервые возобновляемые источники энергии указаны как основные.
На тепловую энергию будет приходиться от 30% до 40%, а на ядерную – около 20%.
В предыдущем плане предполагалось, что доля возобновляемой энергии к 2030 году составит от 36% до 38%. Кроме того, в документе больше не указано, что зависимость от ядерной энергии будет снижаться, насколько это возможно, и предусматривается ее максимальное использование.
"В нынешнем основном плане по энергетике мы стремимся избежать чрезмерной зависимости от определенных источников энергии или топлива, а также максимально использовать углеродно-нейтральные источники энергии", - пояснил в ходе пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто.
%Иена - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
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ЭнергетикаЯПОНИЯТокио
 
 
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