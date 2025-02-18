https://1prime.ru/20250218/estoniya-855020094.html

Крупнейший завод Эстонии прекратил работу после выхода страны из БРЭЛЛ

Крупнейший завод Эстонии прекратил работу после выхода страны из БРЭЛЛ - 18.02.2025, ПРАЙМ

Крупнейший завод Эстонии прекратил работу после выхода страны из БРЭЛЛ

Крупнейший целлюлозный завод Estonian Cell в Эстонии приостановил работу из-за роста цен на электроэнергию, вызванного выходом из единой энергосистемы БРЭЛЛ... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T08:46+0300

2025-02-18T08:46+0300

2025-02-18T08:46+0300

энергетика

эстония

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Крупнейший целлюлозный завод Estonian Cell в Эстонии приостановил работу из-за роста цен на электроэнергию, вызванного выходом из единой энергосистемы БРЭЛЛ (Беларусь-Россия-Эстония-Латвия-Литва), сообщает Balt News.Завод потребляет около 25 МВт электроэнергии, и цены на нее достигли рекордного уровня, значительно превышая цены предыдущего года. Руководство компании считает, что производство стало нецелесообразным из-за нестабильности ценообразования, связанной с погодными условиями.14 февраля стало известно, что цены на электроэнергию в Эстонии, Литве и Латвии выросли на 50% после выхода из системы БРЭЛЛ. Ранее, 9 февраля, Литва, Латвия и Эстония официально вышли из БРЭЛЛ и присоединились к европейской электросетевой системе.

https://1prime.ru/20250208/strany-854774419.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эстония