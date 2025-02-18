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Крупнейший завод Эстонии прекратил работу после выхода страны из БРЭЛЛ
Крупнейший завод Эстонии прекратил работу после выхода страны из БРЭЛЛ - 18.02.2025, ПРАЙМ
Крупнейший завод Эстонии прекратил работу после выхода страны из БРЭЛЛ
Крупнейший целлюлозный завод Estonian Cell в Эстонии приостановил работу из-за роста цен на электроэнергию, вызванного выходом из единой энергосистемы БРЭЛЛ... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T08:46+0300
2025-02-18T08:46+0300
2025-02-18T08:46+0300
энергетика
эстония
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Крупнейший целлюлозный завод Estonian Cell в Эстонии приостановил работу из-за роста цен на электроэнергию, вызванного выходом из единой энергосистемы БРЭЛЛ (Беларусь-Россия-Эстония-Латвия-Литва), сообщает Balt News.Завод потребляет около 25 МВт электроэнергии, и цены на нее достигли рекордного уровня, значительно превышая цены предыдущего года. Руководство компании считает, что производство стало нецелесообразным из-за нестабильности ценообразования, связанной с погодными условиями.14 февраля стало известно, что цены на электроэнергию в Эстонии, Литве и Латвии выросли на 50% после выхода из системы БРЭЛЛ. Ранее, 9 февраля, Литва, Латвия и Эстония официально вышли из БРЭЛЛ и присоединились к европейской электросетевой системе.
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эстония
Крупнейший завод Эстонии прекратил работу после выхода страны из БРЭЛЛ
В Эстонии крупный завод Estonian Cell остановил работу после выхода из БРЭЛЛ
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ.
Крупнейший целлюлозный завод Estonian Cell в Эстонии приостановил работу из-за роста цен на электроэнергию, вызванного выходом из единой энергосистемы БРЭЛЛ (Беларусь-Россия-Эстония-Латвия-Литва), сообщает Balt News
.
Завод потребляет около 25 МВт электроэнергии, и цены на нее достигли рекордного уровня, значительно превышая цены предыдущего года. Руководство компании считает, что производство стало нецелесообразным из-за нестабильности ценообразования, связанной с погодными условиями.
14 февраля стало известно, что цены на электроэнергию в Эстонии, Литве и Латвии выросли на 50% после выхода из системы БРЭЛЛ. Ранее, 9 февраля, Литва, Латвия и Эстония официально вышли из БРЭЛЛ и присоединились к европейской электросетевой системе.
Страны Прибалтики вышли из энергосистемы БРЭЛЛ