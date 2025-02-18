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В Британии предрекли ЕС банкротство из-за Украины - 18.02.2025, ПРАЙМ
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В Британии предрекли ЕС банкротство из-за Украины
В Британии предрекли ЕС банкротство из-за Украины - 18.02.2025, ПРАЙМ
В Британии предрекли ЕС банкротство из-за Украины
Попытка Европы в одиночку пытаться оказывать военную помощь Украине обанкротит ее, не поможет Киеву и в конечном счете вернет ее, уже униженную, под каблук США, | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T12:02+0300
2025-02-18T12:03+0300
экономика
европа
сша
украина
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Попытка Европы в одиночку пытаться оказывать военную помощь Украине обанкротит ее, не поможет Киеву и в конечном счете вернет ее, уже униженную, под каблук США, пишет в своей колонке британская газета Guardian. "Один из вариантов, который есть у Европы, - продолжать в одиночку, пытаясь вооружить и профинансировать попытку Украины оттеснить (силы РФ - ред.). Это обанкротит и без того неплатежеспособную Европу, это не поможет Украине и неизбежно заставит униженную Европу вернуться под каблук США", - говорится в статье. При этом авторы колонки предлагают и другой вариант развития событий - "перетрампить" президента США Дональда Трампа. Они предполагают, что Европа могла бы отвергнуть любую сделку о передаче ресурсов Украины США, при этом подавая РФ сигнал о своей открытости к новой архитектуре безопасности, "которая подразумевает суверенную Украину в роли, аналогичной роли Австрии во время холодной войны". "Это было бы равносильно превращению мрачного кризиса в возможность для Европы освободиться и возродиться", - пишет Guardian, отмечая при этом, что нет сигналов, что нынешние европейские лидеры могли бы воспользоваться таким подходом. Авторы также обратили внимание на позицию, которые заняли американские чиновники в отношении Европы, в частности, после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. По их мнению, США не просто бросили, а "напали" на своих европейских союзников, которые сейчас пребывают в шоке.
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европа
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европа, сша, украина
Экономика, ЕВРОПА, США, УКРАИНА
12:02 18.02.2025 (обновлено: 12:03 18.02.2025)
 
В Британии предрекли ЕС банкротство из-за Украины

Guardian: попытка Европы в одиночку помогать Киеву вернет ее под каблук США

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© Фото : Администрация Президента Украины
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Попытка Европы в одиночку пытаться оказывать военную помощь Украине обанкротит ее, не поможет Киеву и в конечном счете вернет ее, уже униженную, под каблук США, пишет в своей колонке британская газета Guardian.
"Один из вариантов, который есть у Европы, - продолжать в одиночку, пытаясь вооружить и профинансировать попытку Украины оттеснить (силы РФ - ред.). Это обанкротит и без того неплатежеспособную Европу, это не поможет Украине и неизбежно заставит униженную Европу вернуться под каблук США", - говорится в статье.
При этом авторы колонки предлагают и другой вариант развития событий - "перетрампить" президента США Дональда Трампа. Они предполагают, что Европа могла бы отвергнуть любую сделку о передаче ресурсов Украины США, при этом подавая РФ сигнал о своей открытости к новой архитектуре безопасности, "которая подразумевает суверенную Украину в роли, аналогичной роли Австрии во время холодной войны".
"Это было бы равносильно превращению мрачного кризиса в возможность для Европы освободиться и возродиться", - пишет Guardian, отмечая при этом, что нет сигналов, что нынешние европейские лидеры могли бы воспользоваться таким подходом.
Авторы также обратили внимание на позицию, которые заняли американские чиновники в отношении Европы, в частности, после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. По их мнению, США не просто бросили, а "напали" на своих европейских союзников, которые сейчас пребывают в шоке.
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