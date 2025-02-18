https://1prime.ru/20250218/evrosoyuz-855030099.html
В Германии назвали причину неучастия ЕС в переговорах по Украине
В Германии назвали причину неучастия ЕС в переговорах по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ
В Германии назвали причину неучастия ЕС в переговорах по Украине
Евросоюз и Германия лишили себя возможности участвовать в переговорах по Украине с участием США и России из-за ошибочного решения разорвать связи с Россией и... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T13:06+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Евросоюз и Германия лишили себя возможности участвовать в переговорах по Украине с участием США и России из-за ошибочного решения разорвать связи с Россией и начать поставки оружия Украине. Так считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. В интервью РИА Новости Нимайер отметил, что последние три года призывал к осторожной политике, чтобы не остаться в стороне от возможных переговоров между США и Россией, однако его позиция встречала лишь насмешки и критику.Собеседник агентства заявил, что ЕС и, в первую очередь, Германия как "главный донор украинского режима", могли бы участвовать в переговорах, если бы "не отказались всех дипломатических связей и не отправили вместо этого вооружение".Политик также подчеркнул необходимость исключения из миротворческой миссии на Украине государств с корыстными интересами, таких как Великобритания, или с "историческим бременем", как Германия.Нимайер отметил, что канцлер Олаф Шольц, Роберт Хабек ("Зеленые") и Фридрих Мерц (ХДС/ХСС) по-прежнему поддерживают поставки оружия Украине, однако выразил надежду, что в Саудовской Аравии европейские и немецкие представители смогут продемонстрировать заинтересованность в дипломатических решениях.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков проводят в Эр-Рияде встречу с представителями США, посвященную восстановлению российско-американских отношений. По словам Ушакова, на встрече также планируется обсудить возможности начала переговоров по Украине. В состав российской делегации входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Саудовскую Аравию, выступившую площадкой для переговоров, представляют министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.
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украина, сша, германия, олаф шольц, юрий ушаков, ес, рфпи
Политика, УКРАИНА, США, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Юрий Ушаков, ЕС, РФПИ
В Германии назвали причину неучастия ЕС в переговорах по Украине
Нимайер: ЕС бы участвовал в мирных переговорах, если бы не оборвал связи с РФ
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Евросоюз и Германия лишили себя возможности участвовать в переговорах по Украине с участием США и России из-за ошибочного решения разорвать связи с Россией и начать поставки оружия Украине. Так считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
В интервью РИА Новости
Нимайер отметил, что последние три года призывал к осторожной политике, чтобы не остаться в стороне от возможных переговоров между США и Россией, однако его позиция встречала лишь насмешки и критику.
Собеседник агентства заявил, что ЕС и, в первую очередь, Германия как "главный донор украинского режима", могли бы участвовать в переговорах, если бы "не отказались всех дипломатических связей и не отправили вместо этого вооружение".
Политик также подчеркнул необходимость исключения из миротворческой миссии на Украине государств с корыстными интересами, таких как Великобритания, или с "историческим бременем", как Германия.
Нимайер отметил, что канцлер Олаф Шольц, Роберт Хабек ("Зеленые") и Фридрих Мерц (ХДС/ХСС) по-прежнему поддерживают поставки оружия Украине, однако выразил надежду, что в Саудовской Аравии европейские и немецкие представители смогут продемонстрировать заинтересованность в дипломатических решениях.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков проводят в Эр-Рияде встречу с представителями США, посвященную восстановлению российско-американских отношений. По словам Ушакова, на встрече также планируется обсудить возможности начала переговоров по Украине. В состав российской делегации входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Саудовскую Аравию, выступившую площадкой для переговоров, представляют министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.
Переговоры делегаций России и США проходят в Эр-Рияде