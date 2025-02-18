Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии назвали причину неучастия ЕС в переговорах по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250218/evrosoyuz-855030099.html
В Германии назвали причину неучастия ЕС в переговорах по Украине
В Германии назвали причину неучастия ЕС в переговорах по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ
В Германии назвали причину неучастия ЕС в переговорах по Украине
Евросоюз и Германия лишили себя возможности участвовать в переговорах по Украине с участием США и России из-за ошибочного решения разорвать связи с Россией и... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T13:06+0300
2025-02-18T13:06+0300
политика
украина
сша
германия
олаф шольц
юрий ушаков
ес
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/09/841320936_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_311853445a1c6f33f701e9c351baebeb.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Евросоюз и Германия лишили себя возможности участвовать в переговорах по Украине с участием США и России из-за ошибочного решения разорвать связи с Россией и начать поставки оружия Украине. Так считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. В интервью РИА Новости Нимайер отметил, что последние три года призывал к осторожной политике, чтобы не остаться в стороне от возможных переговоров между США и Россией, однако его позиция встречала лишь насмешки и критику.Собеседник агентства заявил, что ЕС и, в первую очередь, Германия как "главный донор украинского режима", могли бы участвовать в переговорах, если бы "не отказались всех дипломатических связей и не отправили вместо этого вооружение".Политик также подчеркнул необходимость исключения из миротворческой миссии на Украине государств с корыстными интересами, таких как Великобритания, или с "историческим бременем", как Германия.Нимайер отметил, что канцлер Олаф Шольц, Роберт Хабек ("Зеленые") и Фридрих Мерц (ХДС/ХСС) по-прежнему поддерживают поставки оружия Украине, однако выразил надежду, что в Саудовской Аравии европейские и немецкие представители смогут продемонстрировать заинтересованность в дипломатических решениях.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков проводят в Эр-Рияде встречу с представителями США, посвященную восстановлению российско-американских отношений. По словам Ушакова, на встрече также планируется обсудить возможности начала переговоров по Украине. В состав российской делегации входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Саудовскую Аравию, выступившую площадкой для переговоров, представляют министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.
https://1prime.ru/20250218/peregovory-855023299.html
украина
сша
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/09/841320936_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_52e60803c554ff5720265e7428ef33ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, германия, олаф шольц, юрий ушаков, ес, рфпи
Политика, УКРАИНА, США, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Юрий Ушаков, ЕС, РФПИ
13:06 18.02.2025
 
В Германии назвали причину неучастия ЕС в переговорах по Украине

Нимайер: ЕС бы участвовал в мирных переговорах, если бы не оборвал связи с РФ

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAСимволика МАГАТЭ и флаг Евросоюза
Символика МАГАТЭ и флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Евросоюз и Германия лишили себя возможности участвовать в переговорах по Украине с участием США и России из-за ошибочного решения разорвать связи с Россией и начать поставки оружия Украине. Так считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
В интервью РИА Новости Нимайер отметил, что последние три года призывал к осторожной политике, чтобы не остаться в стороне от возможных переговоров между США и Россией, однако его позиция встречала лишь насмешки и критику.
Собеседник агентства заявил, что ЕС и, в первую очередь, Германия как "главный донор украинского режима", могли бы участвовать в переговорах, если бы "не отказались всех дипломатических связей и не отправили вместо этого вооружение".
Политик также подчеркнул необходимость исключения из миротворческой миссии на Украине государств с корыстными интересами, таких как Великобритания, или с "историческим бременем", как Германия.
Нимайер отметил, что канцлер Олаф Шольц, Роберт Хабек ("Зеленые") и Фридрих Мерц (ХДС/ХСС) по-прежнему поддерживают поставки оружия Украине, однако выразил надежду, что в Саудовской Аравии европейские и немецкие представители смогут продемонстрировать заинтересованность в дипломатических решениях.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков проводят в Эр-Рияде встречу с представителями США, посвященную восстановлению российско-американских отношений. По словам Ушакова, на встрече также планируется обсудить возможности начала переговоров по Украине. В состав российской делегации входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Саудовскую Аравию, выступившую площадкой для переговоров, представляют министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.
Встреча представителей РФ и США по Украине
Переговоры делегаций России и США проходят в Эр-Рияде
10:41
 
ПолитикаУКРАИНАСШАГЕРМАНИЯОлаф ШольцЮрий УшаковЕСРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала