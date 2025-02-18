https://1prime.ru/20250218/fns-855027870.html

ФНС будет автоматически определять налоговое резидентство физлиц

ФНС будет автоматически определять налоговое резидентство физлиц - 18.02.2025, ПРАЙМ

ФНС будет автоматически определять налоговое резидентство физлиц

Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует к концу текущего года запустить систему, позволяющую в автоматическом режиме определять налоговое... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T12:16+0300

2025-02-18T12:16+0300

2025-02-18T12:16+0300

фнс россии

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует к концу текущего года запустить систему, позволяющую в автоматическом режиме определять налоговое резидентство физлиц при пересечении границы РФ, это следует из опубликованного ведомством графика мероприятий на 2025 год. Среди запланированных мероприятий в документе указано "развитие АИС "Налог-3" в части реализации автоматизации идентификации лиц, пересекающих государственную границу РФ (с использованием данных о полученных загранпаспортах)". Срок реализации мероприятия – декабрь 2025 года. Результатом должна стать "реализация автоматизированной системы определения (расчета) у физических лиц статуса резидента РФ и ввод ее в промышленную эксплуатацию". Налоговым резидентом РФ считается любой человек, который прожил на территории России в совокупности больше 183 дней в течение 12 месяцев. Считается общее количество проведенных в России дней, то есть пребывание в стране не обязательно должно быть непрерывным. Гражданство или вид на жительство для определения налогового резидентства значения не имеет. Налоговый резидент РФ должен платить в России налоги с зарплаты и бизнеса в РФ. Сейчас для подтверждения статуса налогового резидента человек самостоятельно или через налогового агента подает в ФНС документы, подтверждающие пересечение границы. На сайте ФНС для этого действует специальный сервис.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фнс россии