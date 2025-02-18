Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Социалисты Франции запросили вотум недоверия правительству Байру - 18.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250218/frantsija-855016015.html
Социалисты Франции запросили вотум недоверия правительству Байру
Социалисты Франции запросили вотум недоверия правительству Байру - 18.02.2025, ПРАЙМ
Социалисты Франции запросили вотум недоверия правительству Байру
Социалистическая партия Франции внесла на рассмотрение нацсобрания вопрос о вотуме недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру, сообщила партия в... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T02:07+0300
2025-02-18T02:07+0300
экономика
общество
франция
париж
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855016015.jpg?1739833645
ПАРИЖ, 18 фев - ПРАЙМ. Социалистическая партия Франции внесла на рассмотрение нацсобрания вопрос о вотуме недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру, сообщила партия в соцсети X. "Перед лицом крайне правых правительство Франции должно стать оплотом. Но правительство Франсуа Байру таким не является. Мы вносим на рассмотрение вотум недоверия", - говорится в сообщении. Отмечается, что такое голосование партия запросила не только в связи с плохим бюджетом страны, который, по мнению депутатов-социалистов, не соответствует ожиданиям французов, но и в связи со словами Байру о засилье мигрантов в стране. Ранее Байру уже избежал четырех вотумов недоверия. Последний был выдвинут лидером фракции "Непокорившейся Франции" Матильдой Пано из-за того, что Байру провел законопроект о бюджете социального страхования, как и сам законопроект о бюджете, без голосования депутатов. Для этого он применил статью 49.3 конституции, позволяющую это сделать.
франция
париж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , франция, париж
Экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, Париж
02:07 18.02.2025
 
Социалисты Франции запросили вотум недоверия правительству Байру

Социалистическая партия Франции запросила вотум недоверия правительству Байру

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 18 фев - ПРАЙМ. Социалистическая партия Франции внесла на рассмотрение нацсобрания вопрос о вотуме недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру, сообщила партия в соцсети X.
"Перед лицом крайне правых правительство Франции должно стать оплотом. Но правительство Франсуа Байру таким не является. Мы вносим на рассмотрение вотум недоверия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое голосование партия запросила не только в связи с плохим бюджетом страны, который, по мнению депутатов-социалистов, не соответствует ожиданиям французов, но и в связи со словами Байру о засилье мигрантов в стране.
Ранее Байру уже избежал четырех вотумов недоверия. Последний был выдвинут лидером фракции "Непокорившейся Франции" Матильдой Пано из-за того, что Байру провел законопроект о бюджете социального страхования, как и сам законопроект о бюджете, без голосования депутатов. Для этого он применил статью 49.3 конституции, позволяющую это сделать.
 
ЭкономикаОбществоФРАНЦИЯПариж
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала