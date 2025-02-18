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Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" вновь обновил рекорд - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" вновь обновил рекорд
Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" вновь обновил рекорд - 18.02.2025, ПРАЙМ
Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" вновь обновил рекорд
Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу вторую неделю подряд обновили исторический максимум - в период с 10 по 16 февраля они достигли 396,25... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T08:59+0300
2025-02-18T08:59+0300
энергетика
россия
газопровод "турецкий поток"
газ
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу вторую неделю подряд обновили исторический максимум - в период с 10 по 16 февраля они достигли 396,25 миллиона кубометров, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Экспорт газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, на прошлой неделе составил 396,25 миллиона кубометров, или в среднем 56,6 миллиона кубометров в сутки. Это на 1,1% больше предыдущего недельного рекорда. В период с 3 по 9 февраля он составил 391,75 миллиона кубометров, или в среднем 55,96 миллиона кубометров в сутки. Месячный рекорд поставок по этому маршруту также достигнут в январе – 1,56 миллиарда кубометров. Это на 26,7% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Российский газ шел в Европу в прошлом году по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию; из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину, в Венгрию и Словакию. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию и Чехию. Поставки газа по турецкому коридору в 2024 году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,4%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,4% – до 32,75 миллиарда кубометров. Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется.
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россия, газопровод "турецкий поток", газ
Энергетика, РОССИЯ, Газопровод "Турецкий поток", Газ
08:59 18.02.2025
 
Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" вновь обновил рекорд

ENTSOG: экспорт газа из России по "Турецкому потоку" вновь обновил рекорд

© Фото : "Турецкий поток"Символический сварной шов "Турецкого потока"
Символический сварной шов Турецкого потока - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© Фото : "Турецкий поток"
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу вторую неделю подряд обновили исторический максимум - в период с 10 по 16 февраля они достигли 396,25 миллиона кубометров, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Экспорт газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, на прошлой неделе составил 396,25 миллиона кубометров, или в среднем 56,6 миллиона кубометров в сутки. Это на 1,1% больше предыдущего недельного рекорда. В период с 3 по 9 февраля он составил 391,75 миллиона кубометров, или в среднем 55,96 миллиона кубометров в сутки. Месячный рекорд поставок по этому маршруту также достигнут в январе – 1,56 миллиарда кубометров. Это на 26,7% больше, чем за тот же месяц прошлого года.
Российский газ шел в Европу в прошлом году по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию; из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину, в Венгрию и Словакию.
Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию и Чехию.
Поставки газа по турецкому коридору в 2024 году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,4%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,4% – до 32,75 миллиарда кубометров.
Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
СМИ: "Газпром" начал поставлять газ для словацкой SPP по "Турецкому потоку"
6 февраля, 11:56
 
ЭнергетикаРОССИЯГазопровод "Турецкий поток"Газ
 
 
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