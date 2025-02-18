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Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" вновь обновил рекорд

Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" вновь обновил рекорд - 18.02.2025, ПРАЙМ

Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" вновь обновил рекорд

Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу вторую неделю подряд обновили исторический максимум - в период с 10 по 16 февраля они достигли 396,25... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T08:59+0300

2025-02-18T08:59+0300

2025-02-18T08:59+0300

энергетика

россия

газопровод "турецкий поток"

газ

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу вторую неделю подряд обновили исторический максимум - в период с 10 по 16 февраля они достигли 396,25 миллиона кубометров, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Экспорт газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, на прошлой неделе составил 396,25 миллиона кубометров, или в среднем 56,6 миллиона кубометров в сутки. Это на 1,1% больше предыдущего недельного рекорда. В период с 3 по 9 февраля он составил 391,75 миллиона кубометров, или в среднем 55,96 миллиона кубометров в сутки. Месячный рекорд поставок по этому маршруту также достигнут в январе – 1,56 миллиарда кубометров. Это на 26,7% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Российский газ шел в Европу в прошлом году по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию; из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину, в Венгрию и Словакию. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию и Чехию. Поставки газа по турецкому коридору в 2024 году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,4%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,4% – до 32,75 миллиарда кубометров. Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется.

https://1prime.ru/20250206/gazprom-854717272.html

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россия, газопровод "турецкий поток", газ