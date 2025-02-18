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Биржевые цены на газ в Европе опускаются на 1,5 процента

Биржевые цены на газ в Европе опускаются на 1,5 процента - 18.02.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе опускаются на 1,5 процента

Биржевые цены на газ в Европе на торгах во вторник продолжают устойчивое снижение – теряют примерно 1,5%, находясь ниже уровня 520 долларов за тысячу... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T10:47+0300

2025-02-18T10:47+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах во вторник продолжают устойчивое снижение – теряют примерно 1,5%, находясь ниже уровня 520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 513,9 доллара (-1,5%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.21 мск их стоимость составляет 514,1 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 521,6 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе в минувший вторник впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. При этом по итогам торгов следующих дней они снижались. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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газ, ice, торги