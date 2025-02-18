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В Европе выросли цены на газ

В Европе выросли цены на газ - 18.02.2025, ПРАЙМ

В Европе выросли цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника выросли на 3,4%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 18.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника выросли на 3,4%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 513,9 доллара (-1,5%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 507,2 доллара (-2,8%), ценовой максимум и уровень закрытия – 539,5 доллара (+3,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 521,6 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе в прошлый вторник впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Стоимость уменьшилась уже почти на 15% с максимального значения 11 февраля в 632,9 доллара. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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