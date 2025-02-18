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Глава фонда прямых инвестиций оценил отношения США и России

Глава фонда прямых инвестиций оценил отношения США и России - 18.02.2025, ПРАЙМ

Глава фонда прямых инвестиций оценил отношения США и России

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который может присоединиться к делегации РФ в Эр-Рияде для обсуждения экономических вопросов с... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T05:41+0300

2025-02-18T05:41+0300

2025-02-18T05:41+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который может присоединиться к делегации РФ в Эр-Рияде для обсуждения экономических вопросов с американской стороной, выразил мнение, что президент США Дональд Трамп "отлично решает проблемы", и отметил, что отношения Вашингтона и Москвы очень важны для всего мира. В Эр-Рияд прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков для переговоров с представителями США во вторник. Ушаков сообщал, что к делегации для обсуждения экономических вопросов может присоединиться Дмитриев. "Все, что я могу сказать, это то, что они (американцы - ред.) отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы... Я думаю, что очень важно наводить мосты. Я думаю, что отношения США и России очень важны для мира", - заявил Дмитриев телеканалу CNN. Как отмечает телеканал, Дмитриев сообщил, что он уже встретился с рядом представителей переговорной команды Трампа в Эр-Рияде. По словам Дмитриева, перспектива переговоров кроется в ведении диалога и поисках лучшего решения для США, РФ, других стран и мирового сообщества. Согласно телеканалу, Дмитриев также заявил, что экономики США и России могли бы извлечь выгоду из совместной работы. Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будут принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.

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россия, мировая экономика, сша, рф, москва, кирилл дмитриев, дональд трамп, юрий ушаков, cnn