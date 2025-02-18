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В Госдуму внесут проект о праве женщин уходить в декрет - 18.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесут проект о праве женщин уходить в декрет
В Госдуму внесут проект о праве женщин уходить в декрет - 18.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о праве женщин уходить в декрет
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в палату законопроект, которым предлагается... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T02:01+0300
2025-02-18T02:01+0300
общество
сергей миронов
госдума
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в палату законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Проект вносится во исполнение предложений патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставлять ранний отпуск по беременности и родам беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации", - сказано в пояснительной записке. Отмечается, что в настоящее время врачи рекомендуют женщинам вставать на учет по беременности до 12 недель, предпочтительно в первом триместре, что соответствует 7-9 акушерским неделям. По мнению авторов инициативы, ранняя постановка на учет, а именно в первый триместр беременности, и раннее предоставление декрета позволит своевременно вести диагностику, принимать меры сохранения беременности, прогнозировать потенциальные осложнения во время беременности и минимизировать их, выявлять женщин, нуждающихся в госпитализации, и обеспечивать их оздоровление. "В ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме святейший патриарх Кирилл высказал абсолютно правильное предложение – распространить декретный отпуск на первый триместр беременности. Наша фракция предлагает расширить и законодательно оформить эту инициативу. Мы разработали поправки, позволяющие будущим мамам уходить в декрет фактически на любом сроке, с выплатой пособий по беременности и родам", - рассказал РИА Новости Миронов. Он отметил, что, согласно инициативе, отпуск по беременности и родам будет предоставляться по заявлению женщины и на основании выданного листка нетрудоспособности с момента постановки на учет в женской консультации, а сроки окончания отпуска остаются прежними – 70 дней после родов (86 дней – в случае осложненных родов, 110 дней – при многоплодной беременности). "Мы понимаем, что далеко не все женщины захотят уйти в ранний декрет, тем более что зарплаты получать выгоднее, чем пособие. Но государство должно дать будущим мамам такую возможность", - добавил лидер эсеров. По его мнению, если женщина чувствует, что для здоровья - ее и малыша - так будет лучше, она сможет взять отпуск, и принятие данной инициативы позволит снизить риски осложнений при беременности и родах, а также будет способствовать улучшению демографической ситуации.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , сергей миронов, госдума
Общество , Сергей Миронов, Госдума
02:01 18.02.2025
 
В Госдуму внесут проект о праве женщин уходить в декрет

В Госдуму внесут проект о праве женщин уходить в декрет на любом сроке беременности

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в палату законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Проект вносится во исполнение предложений патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставлять ранний отпуск по беременности и родам беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации", - сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что в настоящее время врачи рекомендуют женщинам вставать на учет по беременности до 12 недель, предпочтительно в первом триместре, что соответствует 7-9 акушерским неделям. По мнению авторов инициативы, ранняя постановка на учет, а именно в первый триместр беременности, и раннее предоставление декрета позволит своевременно вести диагностику, принимать меры сохранения беременности, прогнозировать потенциальные осложнения во время беременности и минимизировать их, выявлять женщин, нуждающихся в госпитализации, и обеспечивать их оздоровление.
"В ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме святейший патриарх Кирилл высказал абсолютно правильное предложение – распространить декретный отпуск на первый триместр беременности. Наша фракция предлагает расширить и законодательно оформить эту инициативу. Мы разработали поправки, позволяющие будущим мамам уходить в декрет фактически на любом сроке, с выплатой пособий по беременности и родам", - рассказал РИА Новости Миронов.
Он отметил, что, согласно инициативе, отпуск по беременности и родам будет предоставляться по заявлению женщины и на основании выданного листка нетрудоспособности с момента постановки на учет в женской консультации, а сроки окончания отпуска остаются прежними – 70 дней после родов (86 дней – в случае осложненных родов, 110 дней – при многоплодной беременности).
"Мы понимаем, что далеко не все женщины захотят уйти в ранний декрет, тем более что зарплаты получать выгоднее, чем пособие. Но государство должно дать будущим мамам такую возможность", - добавил лидер эсеров.
По его мнению, если женщина чувствует, что для здоровья - ее и малыша - так будет лучше, она сможет взять отпуск, и принятие данной инициативы позволит снизить риски осложнений при беременности и родах, а также будет способствовать улучшению демографической ситуации.
 
ОбществоСергей МироновГосдума
 
 
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