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В Госдуме предупредили о последствиях незаконных переводов

В Госдуме предупредили о последствиях незаконных переводов - 18.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предупредили о последствиях незаконных переводов

Перевод денежных средств от незнакомцев может по закону стать причиной привлечения к ответственности получателя как соучастника, даже если он действовал... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T02:31+0300

2025-02-18T02:31+0300

2025-02-18T02:31+0300

общество

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Перевод денежных средств от незнакомцев может по закону стать причиной привлечения к ответственности получателя как соучастника, даже если он действовал неосознанно, так как такие переводы могут быть частью мошеннических схем, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Получение денег от незнакомцев может иметь серьезные последствия. Такие переводы могут быть частью мошеннических схем, включая отмывание денег или финансовые махинации. В случае обнаружения незаконной деятельности, получатель может быть привлечен к ответственности как соучастник, даже если он действовал неосознанно. Особенно важно быть внимательным, если отправитель просит вернуть часть средств или предоставляет сомнительные объяснения перевода", - сказал он. Депутат добавил, что, отправляя средства, человек практически теряет возможность их вернуть, особенно в том случае, если перевод был осуществлен, например, на анонимный или зарубежный счет. "В связи с этим настоятельно рекомендую относиться к любым нетипичным переводам очень и очень внимательно, с большой осторожностью", - подчеркнул Немкин. Депутат посоветовал внимательно проверять любую информацию перед переводом или получением денег и использовать только проверенные платежные платформы. "Будьте бдительны к незапрошенным переводам и избегайте общения с незнакомыми людьми, предлагающими финансовые операции. Если ситуация вызывает подозрения, лучше проконсультироваться с юристом или банковским специалистом", - отметил парламентарий.

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общество , финансы, москва, госдума