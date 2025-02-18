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Движение на границе с Грузией приостановили из-за погодных условий - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Движение на границе с Грузией приостановили из-за погодных условий
Движение на границе с Грузией приостановили из-за погодных условий - 18.02.2025, ПРАЙМ
Движение на границе с Грузией приостановили из-за погодных условий
Движение всех видов транспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией приостановлено из-за погодных условий, сообщает Федеральная... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T07:57+0300
2025-02-18T07:57+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Движение всех видов транспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией приостановлено из-за погодных условий, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "В связи с ухудшением погодных условий движение через пункт пропуска Верхний Ларс в направлении на выезд из РФ приостановлено для всех видов транспорта: в том числе и для легкового", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщило о временной приостановке движения через этот пункт для большегрузного автотранспорта с 16 февраля. ФТС подчеркивала, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий.
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40
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40
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РОССИЯ, Бизнес, Экономика, РФ, МОСКВА, ГРУЗИЯ, ФТС России, ФТС
07:57 18.02.2025
 
Движение на границе с Грузией приостановили из-за погодных условий

ФТС: движение на границе с Грузией приостановили из-за погодных условий

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Движение всех видов транспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией приостановлено из-за погодных условий, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"В связи с ухудшением погодных условий движение через пункт пропуска Верхний Ларс в направлении на выезд из РФ приостановлено для всех видов транспорта: в том числе и для легкового", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило о временной приостановке движения через этот пункт для большегрузного автотранспорта с 16 февраля. ФТС подчеркивала, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий.
 
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