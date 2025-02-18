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Инаугурация президента Хорватии пройдет без премьера и премьера

Инаугурация президента Хорватии пройдет без премьера и премьера - 18.02.2025, ПРАЙМ

Инаугурация президента Хорватии пройдет без премьера и премьера

Инаугурация президента Хорватии и фактического лидера крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (SDP) Зорана Милановича пройдет во вторник в... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T00:27+0300

2025-02-18T00:27+0300

2025-02-18T00:27+0300

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БЕЛГРАД, 18 фев – ПРАЙМ. Инаугурация президента Хорватии и фактического лидера крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (SDP) Зорана Милановича пройдет во вторник в Загребе без присутствия премьера и лидера правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) Андрея Пленковича и членов правительства. Администрация президента Хорватии сообщила ранее, что церемония принесения присяги и инаугурации состоится 18 февраля в резиденции главы государства в загребском районе Пантовчак в 12.00 (14.00 мск). По данным Хорватского радио и телевидения (HRT) во вторник будет присутствовать больше гостей, чем на инаугурации Милановича пять лет назад, когда их было около 40. Среди приглашенных три экс-главы государства: Степан Месич, Иво Йосипович и Колинда Грабар-Китарович. "Миланович оправил приглашения и председателю правительства Андрею Пленковичу, вице-премьерам, но они не придут на церемонию, как и все министры. Не придет и председатель Сабора (парламента) Гордан Яндрокович и вице-спикер Желько Райнер из HDZ, которые уже извинились, но будут вице-спикеры из других партий", - передает HRT со ссылкой на администрацию президента. РАЗНОГЛАСИЯ С ПРЕМЬЕРОМ Миланович и Пленкович и их партии годами являются непримиримыми оппонентами, в своей полемике давно перешли на личности. Премьер Хорватии 5 ноября 2024 года назвал президента страны "пуделем Путина" из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Речь шла об отправке двух офицеров в Висбаден в ФРГ, которая может быть утверждена двумя третями депутатов парламента в 2025 году. Миланович осуждал СВО, при этом публично сетовал на неэффективность санкций Запада против РФ, выступал против участия хорватских военных в любом качестве в конфликте. Президент Хорватии избирается сроком на пять лет, он является верховным главнокомандующим, но выполняет в основном представительские функции. Государственная избирательная комиссия Хорватии 13 января провозгласила действующего президента Зорана Милановича победителем выборов. Первый тур волеизъявления состоялся 29 декабря, второй прошел 12 января, в нем Миланович получил втрое больше голосов, чем его конкурент Драган Приморац от правящего Хорватского демократического содружества. Миланович родился в 1966 году в Загребе, окончил юридический факультет. В 2011-2016 годах занимал пост премьера Хорватии, с 2020 года является ее президентом. Он фактически возглавляет крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию (SDP) Хорватии, хотя и вышел из ее рядов в 2020 году после вступления в должность, в соответствии с конституцией. РОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА Премьер Хорватии Андрей Пленкович на фоне попыток США урегулировать конфликт на Украине продолжает занимать позицию на накачку Киевом оружия, о чем заявил на Мюнхенской конференции по безопасности. Пленкович на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем 29 января в Загребе заявил, что Киев не просит от Хорватии участия ее военнослужащих в вооруженном конфликте с РФ, но просит военной и экономической поддержки и Загреб выделит 12-й пакет помощи. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала СВО. Внутренней и внешней политикой Хорватии управляет правительство страны, которое проводит курс на модернизацию и оснащение армии, готовит введение обязательной военной службы в 2025 году. Премьер Хорватии Андрей Пленкович сообщил в декабре о выделении правительством дополнительных средств на покупку восьми систем РЗСО HIMARS, ракет GMLRS и дополнительного оборудования за 390 миллионов долларов и модернизированных систем РЛС. Он уточнил, что оборонный бюджет Хорватии в 2025 году в соответствии с обязательствами перед НАТО превысит 2% ВВП, и составит около 2,1-2,15% ВВП. Вместо переданных Украине 30 танков М-84 (югославская версия М-72, производилась в 1983-1991 годах) и 30 БМП М-80 (производилась в 1979-1983 годах) Загреб закупит 50 немецких Leopard 2A8, старые МиГ-21 заменили на 12 Rafale, закупаются БПМ Bradley, бронемашины Patria, БПЛА Байрактар, системы ПЗРК Mistral, ожидаются крупные вложения в ВМФ. Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем, 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву. Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по нескольку миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине. Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наёмники воюют и по данным МО РФ гибнут в рядах различных украинских формирований.

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общество , мировая экономика, хорватия, киев, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, нато