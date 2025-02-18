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Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики - 18.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250218/indeks-855031818.html
Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики
Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики - 18.02.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T13:48+0300
2025-02-18T13:48+0300
экономика
рынки
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,93%, до 3 324,49 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,02%, до 2 007,34 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,59%, до 22 976,81 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,63%, до 2 626,81 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 опустился на 0,66%, до 8 481 пунктов, японский Nikkei 225 увеличился на 0,28%, до 39 316 пунктов. Во вторник инвесторы оценивали решение центробанка Австралии. Регулятор понизил учётную ставку до 4,1% с 4,35%, как и ожидали аналитики. Согласно опубликованному релизу, австралийский ЦБ сообщает о сохранении неопределенности относительно перспектив развития мировой экономики в условиях объявления импортных пошлин со стороны крупных стран.
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рынки, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион
13:48 18.02.2025
 
Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики

Основные фондовые индексы АТР во вторник закрылись разнонаправленно

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкУдаленная работа трейдера
Удаленная работа трейдера - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,93%, до 3 324,49 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,02%, до 2 007,34 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,59%, до 22 976,81 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,63%, до 2 626,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,66%, до 8 481 пунктов, японский Nikkei 225 увеличился на 0,28%, до 39 316 пунктов.
Во вторник инвесторы оценивали решение центробанка Австралии. Регулятор понизил учётную ставку до 4,1% с 4,35%, как и ожидали аналитики.
Согласно опубликованному релизу, австралийский ЦБ сообщает о сохранении неопределенности относительно перспектив развития мировой экономики в условиях объявления импортных пошлин со стороны крупных стран.
График - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Фондовые индексы АТР закрылись преимущественно ростом
Вчера, 13:15
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
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