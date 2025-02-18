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Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд

Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд - 18.02.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд

Индекс Мосбиржи полной доходности установил исторический рекорд: на момент закрытия торгов 17 февраля 2025 года его значение составило 8 199,68 пункта, что... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T17:51+0300

2025-02-18T17:51+0300

2025-02-18T17:51+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи полной доходности установил исторический рекорд: на момент закрытия торгов 17 февраля 2025 года его значение составило 8 199,68 пункта, что стало максимальным показателем индекса с момента старта расчета в январе 2004 года, говорится в сообщении Московской биржи. "Это максимальный показатель индекса с момента старта расчета в январе 2004 года. Предыдущий максимум был зафиксирован 20 октября 2021 года на уровне 8 125,76 пункта", - сказано в пресс-релизе. "Динамика индекса Мосбиржи полной доходности демонстрирует, что на длинных периодах доходность рынка акций существенно опережает как инфляцию, так и самые консервативные и надежные инструменты сбережений", - приводятся в сообщении слова управляющего директора по фондовому рынку Московской биржи Бориса Блохина. Индекс Мосбиржи полной доходности отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат, что позволяет более точно отражать доходность, которую можно получить на российском рынке за определенный период времени.

https://1prime.ru/20250217/mosbirzha-855006384.html

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москва, мосбиржа