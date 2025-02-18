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Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд
Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд - 18.02.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд
Индекс Мосбиржи полной доходности установил исторический рекорд: на момент закрытия торгов 17 февраля 2025 года его значение составило 8 199,68 пункта, что... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T17:51+0300
2025-02-18T17:51+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи полной доходности установил исторический рекорд: на момент закрытия торгов 17 февраля 2025 года его значение составило 8 199,68 пункта, что стало максимальным показателем индекса с момента старта расчета в январе 2004 года, говорится в сообщении Московской биржи. "Это максимальный показатель индекса с момента старта расчета в январе 2004 года. Предыдущий максимум был зафиксирован 20 октября 2021 года на уровне 8 125,76 пункта", - сказано в пресс-релизе. "Динамика индекса Мосбиржи полной доходности демонстрирует, что на длинных периодах доходность рынка акций существенно опережает как инфляцию, так и самые консервативные и надежные инструменты сбережений", - приводятся в сообщении слова управляющего директора по фондовому рынку Московской биржи Бориса Блохина. Индекс Мосбиржи полной доходности отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат, что позволяет более точно отражать доходность, которую можно получить на российском рынке за определенный период времени.
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москва, мосбиржа
Банк России, МОСКВА, Мосбиржа
17:51 18.02.2025
 
Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд

Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд с учетом дивидендов

© Unsplash/Tech Daily Котировки, сток
 Котировки, сток
© Unsplash/Tech Daily
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи полной доходности установил исторический рекорд: на момент закрытия торгов 17 февраля 2025 года его значение составило 8 199,68 пункта, что стало максимальным показателем индекса с момента старта расчета в январе 2004 года, говорится в сообщении Московской биржи.
"Это максимальный показатель индекса с момента старта расчета в январе 2004 года. Предыдущий максимум был зафиксирован 20 октября 2021 года на уровне 8 125,76 пункта", - сказано в пресс-релизе.
"Динамика индекса Мосбиржи полной доходности демонстрирует, что на длинных периодах доходность рынка акций существенно опережает как инфляцию, так и самые консервативные и надежные инструменты сбережений", - приводятся в сообщении слова управляющего директора по фондовому рынку Московской биржи Бориса Блохина.
Индекс Мосбиржи полной доходности отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат, что позволяет более точно отражать доходность, которую можно получить на российском рынке за определенный период времени.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов
Вчера, 17:15
 
Банк РоссииМОСКВАМосбиржа
 
 
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