https://1prime.ru/20250218/indeks-855040814.html
Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд
Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд - 18.02.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд
Индекс Мосбиржи полной доходности установил исторический рекорд: на момент закрытия торгов 17 февраля 2025 года его значение составило 8 199,68 пункта, что... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T17:51+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи полной доходности установил исторический рекорд: на момент закрытия торгов 17 февраля 2025 года его значение составило 8 199,68 пункта, что стало максимальным показателем индекса с момента старта расчета в январе 2004 года, говорится в сообщении Московской биржи. "Это максимальный показатель индекса с момента старта расчета в январе 2004 года. Предыдущий максимум был зафиксирован 20 октября 2021 года на уровне 8 125,76 пункта", - сказано в пресс-релизе. "Динамика индекса Мосбиржи полной доходности демонстрирует, что на длинных периодах доходность рынка акций существенно опережает как инфляцию, так и самые консервативные и надежные инструменты сбережений", - приводятся в сообщении слова управляющего директора по фондовому рынку Московской биржи Бориса Блохина. Индекс Мосбиржи полной доходности отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат, что позволяет более точно отражать доходность, которую можно получить на российском рынке за определенный период времени.
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Банк России, МОСКВА, Мосбиржа
Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд
Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд с учетом дивидендов
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи полной доходности установил исторический рекорд: на момент закрытия торгов 17 февраля 2025 года его значение составило 8 199,68 пункта, что стало максимальным показателем индекса с момента старта расчета в январе 2004 года, говорится в сообщении Московской биржи.
"Это максимальный показатель индекса с момента старта расчета в январе 2004 года. Предыдущий максимум был зафиксирован 20 октября 2021 года на уровне 8 125,76 пункта", - сказано в пресс-релизе.
"Динамика индекса Мосбиржи полной доходности демонстрирует, что на длинных периодах доходность рынка акций существенно опережает как инфляцию, так и самые консервативные и надежные инструменты сбережений", - приводятся в сообщении слова управляющего директора по фондовому рынку Московской биржи Бориса Блохина.
Индекс Мосбиржи полной доходности отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат, что позволяет более точно отражать доходность, которую можно получить на российском рынке за определенный период времени.
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов