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Глава "Србиягаз" рассказал о вложениях россиян в NIS

Глава "Србиягаз" рассказал о вложениях россиян в NIS - 18.02.2025, ПРАЙМ

Глава "Србиягаз" рассказал о вложениях россиян в NIS

С 2008 года российская сторона инвестировала в "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS) 3,6 миллиарда евро и реинвестировала 90% прибыли компании на территории Сербии. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T14:43+0300

2025-02-18T14:43+0300

2025-02-18T14:43+0300

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газ

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БЕЛГРАД, 18 фев – ПРАЙМ. С 2008 года российская сторона инвестировала в "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS) 3,6 миллиарда евро и реинвестировала 90% прибыли компании на территории Сербии. Об этом сообщил гендиректор компании "Србияигаз" Душан Баятович. Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии, во время визита в Белград 13 февраля отметил, что санкции США против NIS могут создать проблемы для энергетического сектора всей Центральной Европы и привести к росту цен на нефтепродукты. Баятович считает, что причина введения санкций носит исключительно политический характер, а формальный повод – "финансирование компанией боевых действий РФ на Украине" – не соответствует действительности."Нефтяная индустрия Сербии" свыше 90% своей прибыли реинвестирует в Сербии. Это точные данные, они вложили 3,6 миллиарда евро. Какова сейчас цена NIS, если заплачено дополнительных (к приватизации за 400 миллионов евро в 2008 году – ред.) 3,6 миллиарда?!", - отметил Баятович в эфире TV Pink. Баятович выразил надежду, что Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC), по просьбе NIS, поддержанной правительствами Сербии и Венгрии, отложит на некоторое время введение санкций, запланированное на 25 февраля. Он также отметил, что в этот период может быть найден выход из сложившейся ситуации и появится "шанс договориться с российской стороной"."(Нужно) иметь переработчика нефти в Сербии и производителя нефтепродуктов, чтобы страна осталась социально стабильной и имела свой суверенитет", - также подчеркнул глава газовой госкомпании. По словам Баятовича, введение санкций против NIS неслучайно инициировано в конце правления администрации президента США Джо Байдена и связано с трехмесячными массовыми протестами в Сербии. Он считает, что "следующий шаг – вызвать социальные волнения" в случае остановки компании, отказа банков от сотрудничества и перебоев в поставках нефтепродуктов населению и предприятиям.В середине января правительство Сербии провело первую встречу с представителями OFAC, а также предварительные консультации с российской стороной. 4 февраля NIS направила в OFAC запрос о 90-дневной отсрочке санкций, введение которых ожидалось 25 февраля. Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что посольство США дало понять, что отсрочки не будет, однако он продолжает ждать официальный ответ от OFAC. По его словам, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков направил ему письмо по этому вопросу, но его содержание не разглашается.12 января координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил о необходимости полного выхода российской стороны из доли в NIS. 5 января Вучич сообщил о готовности Белграда выкупить долю в NIS за примерно 700 миллионов евро в случае введения санкций, но выразил надежду избежать этого сценария. "Нефтяная индустрия Сербии" заявила, что ее работа продолжается в штатном режиме, а АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. NIS заверила, что следит за ситуацией, анализирует все возможные сценарии и последствия, и на данный момент отсутствуют правовые ограничения для деятельности компании и ее партнеров."Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе, занимающейся разведкой, добычей, переработкой и сбытом нефти и газа. Компания трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, обеспечивает около 9% поступлений в бюджет Сербии, владеет сетью из 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" управляет ТЭС Панчево. Крупнейшими акционерами являются "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Республика Сербия (29,87%).

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сербия

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газ, сербия, газпром, србиягаз, белград, александр вучич, ofac