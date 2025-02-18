https://1prime.ru/20250218/ipoteka-855031681.html
Исламская ипотека в "Сбере" стала доступна всем жителям Северного Кавказа
Исламская ипотека в "Сбере" стала доступна всем жителям Северного Кавказа - 18.02.2025, ПРАЙМ
Исламская ипотека в "Сбере" стала доступна всем жителям Северного Кавказа
Исламская ипотека в "Сбере" теперь доступна во всех регионах Северного Кавказа, тогда как ранее банк предлагал ее здесь только в Чечне и Дагестане, сообщили в... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T13:43+0300
2025-02-18T13:43+0300
2025-02-18T13:43+0300
экономика
ипотека
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Исламская ипотека в "Сбере" теперь доступна во всех регионах Северного Кавказа, тогда как ранее банк предлагал ее здесь только в Чечне и Дагестане, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Сбербанк и сервис недвижимости "Домклик" повысили доступность продукта "Ипотека Мурaбаха" - теперь им могут воспользоваться жители всех регионов Северного Кавказа. Ранее исламскую ипотеку банк предлагал в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане", - отмечается в сообщении. Отмечается, что по условиям финансирования в договоре купли-продажи стоимость недвижимости указывается с учетом наценки, в рассрочку без уплаты процентов, такой принцип финансирования соответствует стандартам AAOIFI (Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений). Указывается, что "Ипотека Мурабаха" доступна на сумму от 300 тысяч до ста миллионов рублей сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом от 20%. Продукт сертифицирован Шариатским консультационным советом и доступен всем гражданам РФ, независимо от их вероисповедания. Подробные условия рассрочки рассчитываются после подачи заявки. "Северный Кавказ - один из ключевых регионов России с высоким потенциалом развития продуктов партнерского финансирования, поскольку здесь проживают миллионы россиян, исповедующих ислам. "Ипотека Мурабаха" - важный социальный продукт, а структурирование ипотечной сделки по принципам партнерского финансирования делает ее привлекательной для широкого круга наших клиентов", - отметил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев. Также в сообщении подчеркивается, что в рамках продукта "Ипотека Мурабаха" объекты недвижимости на первичном рынке можно будет приобрести только у застройщиков, прошедших аккредитацию в Сбербанке и использующих эскроу-счета.
https://1prime.ru/20250214/tsb-854944721.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_bd15e36d2b4e0d6356fabc1de8f3d2e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ипотека, сбербанк
Экономика, ипотека, Сбербанк
Исламская ипотека в "Сбере" стала доступна всем жителям Северного Кавказа
Исламская ипотека в "Сбере" теперь доступна во всех регионах Северного Кавказа
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Исламская ипотека в "Сбере" теперь доступна во всех регионах Северного Кавказа, тогда как ранее банк предлагал ее здесь только в Чечне и Дагестане, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Сбербанк и сервис недвижимости "Домклик" повысили доступность продукта "Ипотека Мурaбаха" - теперь им могут воспользоваться жители всех регионов Северного Кавказа. Ранее исламскую ипотеку банк предлагал в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что по условиям финансирования в договоре купли-продажи стоимость недвижимости указывается с учетом наценки, в рассрочку без уплаты процентов, такой принцип финансирования соответствует стандартам AAOIFI (Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений).
Указывается, что "Ипотека Мурабаха" доступна на сумму от 300 тысяч до ста миллионов рублей сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом от 20%. Продукт сертифицирован Шариатским консультационным советом и доступен всем гражданам РФ, независимо от их вероисповедания. Подробные условия рассрочки рассчитываются после подачи заявки.
"Северный Кавказ - один из ключевых регионов России с высоким потенциалом развития продуктов партнерского финансирования, поскольку здесь проживают миллионы россиян, исповедующих ислам. "Ипотека Мурабаха" - важный социальный продукт, а структурирование ипотечной сделки по принципам партнерского финансирования делает ее привлекательной для широкого круга наших клиентов", - отметил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.
Также в сообщении подчеркивается, что в рамках продукта "Ипотека Мурабаха" объекты недвижимости на первичном рынке можно будет приобрести только у застройщиков, прошедших аккредитацию в Сбербанке и использующих эскроу-счета.
Набиуллина указала на рост доли рассрочки от застройщиков вместо ипотеки