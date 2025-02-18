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Исламская ипотека в "Сбере" стала доступна всем жителям Северного Кавказа

Исламская ипотека в "Сбере" стала доступна всем жителям Северного Кавказа - 18.02.2025, ПРАЙМ

Исламская ипотека в "Сбере" стала доступна всем жителям Северного Кавказа

Исламская ипотека в "Сбере" теперь доступна во всех регионах Северного Кавказа, тогда как ранее банк предлагал ее здесь только в Чечне и Дагестане, сообщили в... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T13:43+0300

2025-02-18T13:43+0300

2025-02-18T13:43+0300

экономика

ипотека

сбербанк

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Исламская ипотека в "Сбере" теперь доступна во всех регионах Северного Кавказа, тогда как ранее банк предлагал ее здесь только в Чечне и Дагестане, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Сбербанк и сервис недвижимости "Домклик" повысили доступность продукта "Ипотека Мурaбаха" - теперь им могут воспользоваться жители всех регионов Северного Кавказа. Ранее исламскую ипотеку банк предлагал в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане", - отмечается в сообщении. Отмечается, что по условиям финансирования в договоре купли-продажи стоимость недвижимости указывается с учетом наценки, в рассрочку без уплаты процентов, такой принцип финансирования соответствует стандартам AAOIFI (Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений). Указывается, что "Ипотека Мурабаха" доступна на сумму от 300 тысяч до ста миллионов рублей сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом от 20%. Продукт сертифицирован Шариатским консультационным советом и доступен всем гражданам РФ, независимо от их вероисповедания. Подробные условия рассрочки рассчитываются после подачи заявки. "Северный Кавказ - один из ключевых регионов России с высоким потенциалом развития продуктов партнерского финансирования, поскольку здесь проживают миллионы россиян, исповедующих ислам. "Ипотека Мурабаха" - важный социальный продукт, а структурирование ипотечной сделки по принципам партнерского финансирования делает ее привлекательной для широкого круга наших клиентов", - отметил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев. Также в сообщении подчеркивается, что в рамках продукта "Ипотека Мурабаха" объекты недвижимости на первичном рынке можно будет приобрести только у застройщиков, прошедших аккредитацию в Сбербанке и использующих эскроу-счета.

https://1prime.ru/20250214/tsb-854944721.html

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ипотека, сбербанк