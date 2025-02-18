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Профсоюзы подали иск против доступа DOGE к базе данных США

Профсоюзы подали иск против доступа DOGE к базе данных США - 18.02.2025, ПРАЙМ

Профсоюзы подали иск против доступа DOGE к базе данных США

В США группа профсоюзных организаций, представителей налогоплательщиков и малого бизнеса обратилась в суд с иском, цель которого – заблокировать доступ... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T15:51+0300

2025-02-18T15:51+0300

2025-02-18T15:51+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. В США группа профсоюзных организаций, представителей налогоплательщиков и малого бизнеса обратилась в суд с иском, цель которого – заблокировать доступ Департамента государственной эффективности (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, к базе данных Налогового управления США (IRS). Об этом сообщило издание Hill.Ранее газета Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщала о намерениях DOGE, под руководством Маска, получить доступ к системе IRS, содержащей исчерпывающую финансовую информацию обо всех налогоплательщиках, включая физических лиц, предприятия и некоммерческие организации."Коалиция профсоюзов, групп по защите прав налогоплательщиков и малого бизнеса в понедельник подала иск, чтобы не позволить департаменту государственной эффективности (DOGE) получить доступ к данным налогоплательщиков в системе налогового управления США", - говорится в издании. Согласно тексту судебного иска, опубликованному Hill, истцами в данном деле выступают Американский центр защиты прав налогоплательщиков, организация, представляющая интересы малого бизнеса, Профсоюз работников связи США, а также Национальный союз федеральных служащих. В качестве ответчиков указаны Налоговое управление США, Министерство финансов США и непосредственно DOGE. Иск подан в окружной суд Вашингтона.В жалобе истцы заявляют, что предоставление DOGE доступа к базе данных IRS нарушает федеральные законы, регулирующие защиту персональной информации. Кроме того, в иске указывается, что в случае получения доступа DOGE сможет просматривать налоговые данные, в том числе, и компаний, являющихся конкурентами Илона Маска."Ни у одного другого бизнесмена на всей планете нет доступа к подобным данным о конкурентах, и на то есть причина", - сказано в документе. Ранее Дональд Трамп анонсировал создание нового департамента, ориентированного на повышение эффективности государственного управления, который возглавили Илон Маск и Вивек Рамасвами. Целью департамента было заявлено сокращение необоснованных расходов и реструктуризация федеральных ведомств. Позднее Рамасвами покинул пост руководителя DOGE. По информации СМИ, ожидается, что вскоре он объявит о своем намерении участвовать в выборах губернатора штата Огайо.

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финансы, сша, дональд трамп, вашингтон, washington post, илон маск