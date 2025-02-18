https://1prime.ru/20250218/japonija-855017889.html
Япония следит за развитием ситуации вокруг Украины
Япония следит за развитием ситуации вокруг Украины - 18.02.2025, ПРАЙМ
Япония следит за развитием ситуации вокруг Украины
Правительство Японии внимательно следит за развитием ситуации вокруг Украины на фоне ожидаемой встречи представителей России и США в Саудовской Аравии, а также... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T05:44+0300
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2025-02-18T05:44+0300
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ТОКИО, 18 фев – ПРАЙМ. Правительство Японии внимательно следит за развитием ситуации вокруг Украины на фоне ожидаемой встречи представителей России и США в Саудовской Аравии, а также за развитием российско-американского диалога, заявил генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси.
"Согласно заявлениям обеих сторон, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде в Саудовской Аравии американские и российские высокопоставленные чиновники проведут консультации по Украине и двусторонним отношениям. Диалог между США и Россией крайне важен для реагирования на агрессию России против Украины, и мы будем внимательно следить за его развитием", - подчеркнул он.
Хаяси также напомнил, что в последнее время "по ситуации на Украине происходят различные события, включая встречу" чиновников из России и США.
"Правительство за ними внимательно следит и собирает информацию. Однако заранее делать выводы о международных обсуждениях и их результатах в настоящее время было бы преждевременно", - добавил он.
Вместе с этим, генсек японского правительства вновь выступил с критикой в адрес "агрессии России против Украины" и подчеркнул, что Токио "стремится к скорейшему достижению справедливого и устойчивого мира на Украине".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся российско-американские переговоры. Ушаков уточнял, что в Эр-Рияде к делегации для обсуждения экономических вопросов может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Ушаков по прибытии в Эр-Рияд заявил в эфире телеканала "Россия 24", что их главной задачей является начало реальной нормализации отношений между США и Россией. Делегация РФ приехала на переговоры с серьезным подходом, отметил он.
Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будет принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
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Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Кирилл Дмитриев, МИД РФ, МИД
Япония следит за развитием ситуации вокруг Украины
Генсек Хаяси: Япония следит за развитием ситуации вокруг Украины
ТОКИО, 18 фев – ПРАЙМ. Правительство Японии внимательно следит за развитием ситуации вокруг Украины на фоне ожидаемой встречи представителей России и США в Саудовской Аравии, а также за развитием российско-американского диалога, заявил генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси.
"Согласно заявлениям обеих сторон, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде в Саудовской Аравии американские и российские высокопоставленные чиновники проведут консультации по Украине и двусторонним отношениям. Диалог между США и Россией крайне важен для реагирования на агрессию России против Украины, и мы будем внимательно следить за его развитием", - подчеркнул он.
Хаяси также напомнил, что в последнее время "по ситуации на Украине происходят различные события, включая встречу" чиновников из России и США.
"Правительство за ними внимательно следит и собирает информацию. Однако заранее делать выводы о международных обсуждениях и их результатах в настоящее время было бы преждевременно", - добавил он.
Вместе с этим, генсек японского правительства вновь выступил с критикой в адрес "агрессии России против Украины" и подчеркнул, что Токио "стремится к скорейшему достижению справедливого и устойчивого мира на Украине".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся российско-американские переговоры. Ушаков уточнял, что в Эр-Рияде к делегации для обсуждения экономических вопросов может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Ушаков по прибытии в Эр-Рияд заявил в эфире телеканала "Россия 24", что их главной задачей является начало реальной нормализации отношений между США и Россией. Делегация РФ приехала на переговоры с серьезным подходом, отметил он.
Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будет принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.