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Япония следит за развитием ситуации вокруг Украины

Япония следит за развитием ситуации вокруг Украины - 18.02.2025, ПРАЙМ

Япония следит за развитием ситуации вокруг Украины

Правительство Японии внимательно следит за развитием ситуации вокруг Украины на фоне ожидаемой встречи представителей России и США в Саудовской Аравии, а также... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T05:44+0300

2025-02-18T05:44+0300

2025-02-18T05:44+0300

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ТОКИО, 18 фев – ПРАЙМ. Правительство Японии внимательно следит за развитием ситуации вокруг Украины на фоне ожидаемой встречи представителей России и США в Саудовской Аравии, а также за развитием российско-американского диалога, заявил генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси. "Согласно заявлениям обеих сторон, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде в Саудовской Аравии американские и российские высокопоставленные чиновники проведут консультации по Украине и двусторонним отношениям. Диалог между США и Россией крайне важен для реагирования на агрессию России против Украины, и мы будем внимательно следить за его развитием", - подчеркнул он. Хаяси также напомнил, что в последнее время "по ситуации на Украине происходят различные события, включая встречу" чиновников из России и США. "Правительство за ними внимательно следит и собирает информацию. Однако заранее делать выводы о международных обсуждениях и их результатах в настоящее время было бы преждевременно", - добавил он. Вместе с этим, генсек японского правительства вновь выступил с критикой в адрес "агрессии России против Украины" и подчеркнул, что Токио "стремится к скорейшему достижению справедливого и устойчивого мира на Украине". Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся российско-американские переговоры. Ушаков уточнял, что в Эр-Рияде к делегации для обсуждения экономических вопросов может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Ушаков по прибытии в Эр-Рияд заявил в эфире телеканала "Россия 24", что их главной задачей является начало реальной нормализации отношений между США и Россией. Делегация РФ приехала на переговоры с серьезным подходом, отметил он. Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будет принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.

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мировая экономика, сша, украина, саудовская аравия, юрий ушаков, сергей лавров, кирилл дмитриев, мид рф, мид