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Эксперты рассказали, сколько стоят Kia и Hyundai в России - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, сколько стоят Kia и Hyundai в России
Эксперты рассказали, сколько стоят Kia и Hyundai в России - 18.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько стоят Kia и Hyundai в России
Средняя стоимость популярных в России трехлетних корейских иномарок Kia и Hyundai на конец 2024-начало 2025 года составила около 1,7 миллиона рублей, что на 42% | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T07:18+0300
2025-02-18T07:18+0300
бизнес
россия
москва
kia
hyundai
авто.ру
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Средняя стоимость популярных в России трехлетних корейских иномарок Kia и Hyundai на конец 2024-начало 2025 года составила около 1,7 миллиона рублей, что на 42% дороже, чем стоимость этих машин в конце 2021 года, когда они были новыми, сообщили РИА Новости аналитики платформы "Авто.ру Оценка". "Средняя стоимость Kia Rio и Hyundai Solaris составляла около 1,2 миллиона рублей… сегодня эти же модели 2021 года выпуска, уже с пробегом и, как минимум одним владельцем, в среднем предлагают за 1,7 миллиона в случае Kia и Hyundai", - говорится в сообщении. Аналитики при этом отмечают, что в связи с изменениями в экономике страны в целом и автомобильном рынке России в частности, сказать, что эти машины не потеряли в стоимости, будет ошибкой. "Полтора миллиона рублей в 2021 году по покупательской способности ближе к 2,1 миллиона рублей в начале 2025 года", - говорят эксперты. По данным аналитического агентства "Автостат", в 2024 году модели Kia Rio и Hyundai Solaris стали лидерами по продажам автомобилей с пробегом среди иномарок, представленных на рынке новых авто в России в конце 2021 года. В конце 2021 года седаны B-класса были самыми продаваемыми моделями иностранных брендов на отечественном рынке, уточнили в "Авто.ру". По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2021 году Kia Rio и Hyundai Solaris занимали третье и пятое места в модельном рейтинге продаж легковых автомобилей в России (82,9 тысячи и 61 тысяча машин соответственно), уступая только отечественным Lada Vesta и Granta (113,7 тысячи и 111,4 тысячи авто соответственно). На четвертом месте тогда располагался кроссовер Hyundai Creta (68 тысяч машин).
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
бизнес, россия, москва, kia, hyundai, авто.ру, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Kia, Hyundai, Авто.ру, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
07:18 18.02.2025
 
Эксперты рассказали, сколько стоят Kia и Hyundai в России

"Авто.ру": средняя стоимость иномарок Kia и Hyundai в России составила 1,7 миллиона рублей

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Средняя стоимость популярных в России трехлетних корейских иномарок Kia и Hyundai на конец 2024-начало 2025 года составила около 1,7 миллиона рублей, что на 42% дороже, чем стоимость этих машин в конце 2021 года, когда они были новыми, сообщили РИА Новости аналитики платформы "Авто.ру Оценка".
"Средняя стоимость Kia Rio и Hyundai Solaris составляла около 1,2 миллиона рублей… сегодня эти же модели 2021 года выпуска, уже с пробегом и, как минимум одним владельцем, в среднем предлагают за 1,7 миллиона в случае Kia и Hyundai", - говорится в сообщении.
Аналитики при этом отмечают, что в связи с изменениями в экономике страны в целом и автомобильном рынке России в частности, сказать, что эти машины не потеряли в стоимости, будет ошибкой.
"Полтора миллиона рублей в 2021 году по покупательской способности ближе к 2,1 миллиона рублей в начале 2025 года", - говорят эксперты.
По данным аналитического агентства "Автостат", в 2024 году модели Kia Rio и Hyundai Solaris стали лидерами по продажам автомобилей с пробегом среди иномарок, представленных на рынке новых авто в России в конце 2021 года.
В конце 2021 года седаны B-класса были самыми продаваемыми моделями иностранных брендов на отечественном рынке, уточнили в "Авто.ру".
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2021 году Kia Rio и Hyundai Solaris занимали третье и пятое места в модельном рейтинге продаж легковых автомобилей в России (82,9 тысячи и 61 тысяча машин соответственно), уступая только отечественным Lada Vesta и Granta (113,7 тысячи и 111,4 тысячи авто соответственно). На четвертом месте тогда располагался кроссовер Hyundai Creta (68 тысяч машин).
 
БизнесРОССИЯМОСКВАKiaHyundaiАвто.руLada Vision 4x4Lada X-Cross 5Lada Largus
 
 
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