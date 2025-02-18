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Кличко заявил о возгорании на промышленном предприятии в Киеве
Кличко заявил о возгорании на промышленном предприятии в Киеве - 18.02.2025, ПРАЙМ
Кличко заявил о возгорании на промышленном предприятии в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов в городе заявил о возгорании на промышленном предприятии в Святошинском районе. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T00:33+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов в городе заявил о возгорании на промышленном предприятии в Святошинском районе.
"В Святошинском районе... предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
В ночь на вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Экономика, Промышленность, Киев, РФ, МОСКВА, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, ВС РФ, ВСУ
Кличко заявил о возгорании на промышленном предприятии в Киеве
Мэр Киева Кличко заявил о возгорании на промышленном предприятии
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов в городе заявил о возгорании на промышленном предприятии в Святошинском районе.
"В Святошинском районе... предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
В ночь на вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.