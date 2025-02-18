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РФ и США создадут рабочие группы для завершения конфликта, заявил Госдеп
РФ и США создадут рабочие группы для завершения конфликта, заявил Госдеп - 18.02.2025, ПРАЙМ
РФ и США создадут рабочие группы для завершения конфликта, заявил Госдеп
Представители России и США по итогам встречи с Эр-Рияде договорились назначить группы высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T16:21+0300
2025-02-18T16:21+0300
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ВАШИНГТОН, 17 фев - ПРАЙМ. Представители России и США по итогам встречи с Эр-Рияде договорились назначить группы высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине, заявили в американском госдепартаменте. “Мы договорились… назначить соответствующие команды высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон”, - говорится в сообщении ведомства.
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рф, сша, конфликт, украина
Политика, РФ, США, конфликт, УКРАИНА
РФ и США создадут рабочие группы для завершения конфликта, заявил Госдеп
Госдеп: РФ и США назначат рабочие группы для завершения конфликта на Украине