Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РФ и США создадут рабочие группы для завершения конфликта, заявил Госдеп - 18.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250218/konflikt-855037765.html
РФ и США создадут рабочие группы для завершения конфликта, заявил Госдеп
РФ и США создадут рабочие группы для завершения конфликта, заявил Госдеп - 18.02.2025, ПРАЙМ
РФ и США создадут рабочие группы для завершения конфликта, заявил Госдеп
Представители России и США по итогам встречи с Эр-Рияде договорились назначить группы высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T16:21+0300
2025-02-18T16:22+0300
политика
рф
сша
конфликт
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82126/35/821263509_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_7dab5dfae4a95da12c368c6d5cf97acd.jpg
ВАШИНГТОН, 17 фев - ПРАЙМ. Представители России и США по итогам встречи с Эр-Рияде договорились назначить группы высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине, заявили в американском госдепартаменте. “Мы договорились… назначить соответствующие команды высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон”, - говорится в сообщении ведомства.
https://1prime.ru/20250217/ukraina-855007816.html
рф
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82126/35/821263509_124:0:3437:2485_1920x0_80_0_0_6127c25494eea88156bb4add31c3542f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, сша, конфликт, украина
Политика, РФ, США, конфликт, УКРАИНА
16:21 18.02.2025 (обновлено: 16:22 18.02.2025)
 
РФ и США создадут рабочие группы для завершения конфликта, заявил Госдеп

Госдеп: РФ и США назначат рабочие группы для завершения конфликта на Украине

© РИА НовостиГосдепартамент США
Госдепартамент США - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 фев - ПРАЙМ. Представители России и США по итогам встречи с Эр-Рияде договорились назначить группы высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине, заявили в американском госдепартаменте.
“Мы договорились… назначить соответствующие команды высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон”, - говорится в сообщении ведомства.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
New York Times спрогнозировала вероятный исход украинского конфликта
Вчера, 17:56
 
ПолитикаРФСШАконфликтУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала