https://1prime.ru/20250218/konflikt-855038076.html

ЕС должен быть вовлечен в переговорный процесс, заявил Рубио

ЕС должен быть вовлечен в переговорный процесс, заявил Рубио - 18.02.2025, ПРАЙМ

ЕС должен быть вовлечен в переговорный процесс, заявил Рубио

Для прекращения конфликта на Украине необходимо согласие всех вовлеченных сторон и достижение "приемлемых" условий. Такое заявление сделал по итогам встречи с... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T16:33+0300

2025-02-18T16:33+0300

2025-02-18T16:33+0300

политика

мировая экономика

рф

вашингтон

украина

марк рубио

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg

ВАШИНГТОН, 17 фев - ПРАЙМ. Для прекращения конфликта на Украине необходимо согласие всех вовлеченных сторон и достижение "приемлемых" условий. Такое заявление сделал по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде американский госсекретарь Марко Рубио. “Я бы сказал, что для того, чтобы конфликт прекратился, все участники этого конфликта должны с этим (перечнем условий - ред.) согласиться, это должно быть приемлемо для них”, - высказал мнение политик по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде. Рубио также отметил, что в результате переговорного процесса каждая из сторон, участвующих в конфликте на Украине, должна будет пойти на компромиссы.Вдобавок, по его мнению, Европейский Союз должен быть вовлечен в переговорный процесс, поскольку тот применял санкции в отношении России."Но главное здесь — цель, и мы согласны с ней: цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, который будет справедливым, долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250218/peregovory-855032847.html

рф

вашингтон

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рф, вашингтон, украина, марк рубио