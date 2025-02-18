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ЕС должен быть вовлечен в переговорный процесс, заявил Рубио
ЕС должен быть вовлечен в переговорный процесс, заявил Рубио - 18.02.2025, ПРАЙМ
ЕС должен быть вовлечен в переговорный процесс, заявил Рубио
Для прекращения конфликта на Украине необходимо согласие всех вовлеченных сторон и достижение "приемлемых" условий. Такое заявление сделал по итогам встречи с... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T16:33+0300
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ВАШИНГТОН, 17 фев - ПРАЙМ. Для прекращения конфликта на Украине необходимо согласие всех вовлеченных сторон и достижение "приемлемых" условий. Такое заявление сделал по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде американский госсекретарь Марко Рубио. “Я бы сказал, что для того, чтобы конфликт прекратился, все участники этого конфликта должны с этим (перечнем условий - ред.) согласиться, это должно быть приемлемо для них”, - высказал мнение политик по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде. Рубио также отметил, что в результате переговорного процесса каждая из сторон, участвующих в конфликте на Украине, должна будет пойти на компромиссы.Вдобавок, по его мнению, Европейский Союз должен быть вовлечен в переговорный процесс, поскольку тот применял санкции в отношении России."Но главное здесь — цель, и мы согласны с ней: цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, который будет справедливым, долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон", - подчеркнул он.
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мировая экономика, рф, вашингтон, украина, марк рубио
Политика, Мировая экономика, РФ, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, Марк Рубио
ЕС должен быть вовлечен в переговорный процесс, заявил Рубио
Рубио: завершение конфликта на Украине возможно только при согласии всех сторон
ВАШИНГТОН, 17 фев - ПРАЙМ. Для прекращения конфликта на Украине необходимо согласие всех вовлеченных сторон и достижение "приемлемых" условий. Такое заявление сделал по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде американский госсекретарь Марко Рубио.
“Я бы сказал, что для того, чтобы конфликт прекратился, все участники этого конфликта должны с этим (перечнем условий - ред.) согласиться, это должно быть приемлемо для них”, - высказал мнение политик по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде.
Рубио также отметил, что в результате переговорного процесса каждая из сторон, участвующих в конфликте на Украине, должна будет пойти на компромиссы.
Вдобавок, по его мнению, Европейский Союз должен быть вовлечен в переговорный процесс, поскольку тот применял санкции в отношении России.
"Но главное здесь — цель, и мы согласны с ней: цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, который будет справедливым, долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон", - подчеркнул он.
Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась