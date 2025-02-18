https://1prime.ru/20250218/konflikt-855040690.html

Эрдоган предложил Турцию в качестве площадки переговоров по Украине

Эрдоган предложил Турцию в качестве площадки переговоров по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ

Эрдоган предложил Турцию в качестве площадки переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине "уже должен подойти к концу". | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T17:47+0300

2025-02-18T17:47+0300

2025-02-18T17:48+0300

политика

турция

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реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

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АНКАРА, 18 фев – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине "уже должен подойти к концу"."...наша страна будет продолжать работать над реализацией постановления, направленного на обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Черном море. Мы считаем, что такое постановление послужит мерой укрепления доверия в процессе, ведущем к переговорам", - заявил глава Турции на пресс-конференции с Владимиром Зеленским во вторник в Анкаре.Эрдоган также выразил мнение, что Турция является "идеальной площадкой" для потенциальных переговоров между Россией и США, включая переговоры на высшем уровне.

https://1prime.ru/20250217/turtsiya-855003768.html

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украина

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турция, украина, анкара, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский