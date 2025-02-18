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Эрдоган предложил Турцию в качестве площадки переговоров по Украине
Эрдоган предложил Турцию в качестве площадки переговоров по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ
Эрдоган предложил Турцию в качестве площадки переговоров по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине "уже должен подойти к концу". | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T17:47+0300
2025-02-18T17:47+0300
2025-02-18T17:48+0300
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АНКАРА, 18 фев – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине "уже должен подойти к концу"."...наша страна будет продолжать работать над реализацией постановления, направленного на обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Черном море. Мы считаем, что такое постановление послужит мерой укрепления доверия в процессе, ведущем к переговорам", - заявил глава Турции на пресс-конференции с Владимиром Зеленским во вторник в Анкаре.Эрдоган также выразил мнение, что Турция является "идеальной площадкой" для потенциальных переговоров между Россией и США, включая переговоры на высшем уровне.
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Политика, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Анкара, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский
Эрдоган предложил Турцию в качестве площадки переговоров по Украине
Эрдоган: конфликт на Украине "уже должен подойти к концу"
АНКАРА, 18 фев – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине "уже должен подойти к концу".
"...наша страна будет продолжать работать над реализацией постановления, направленного на обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Черном море. Мы считаем, что такое постановление послужит мерой укрепления доверия в процессе, ведущем к переговорам", - заявил глава Турции на пресс-конференции с Владимиром Зеленским во вторник в Анкаре.
Эрдоган также выразил мнение, что Турция является "идеальной площадкой" для потенциальных переговоров между Россией и США, включая переговоры на высшем уровне.
Эрдоган и Зеленский обсудят во вторник в Турции украинский конфликт