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Эрдоган предложил Турцию в качестве площадки переговоров по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Эрдоган предложил Турцию в качестве площадки переговоров по Украине
Эрдоган предложил Турцию в качестве площадки переговоров по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ
Эрдоган предложил Турцию в качестве площадки переговоров по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине "уже должен подойти к концу". | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T17:47+0300
2025-02-18T17:48+0300
политика
турция
украина
анкара
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
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АНКАРА, 18 фев – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине "уже должен подойти к концу"."...наша страна будет продолжать работать над реализацией постановления, направленного на обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Черном море. Мы считаем, что такое постановление послужит мерой укрепления доверия в процессе, ведущем к переговорам", - заявил глава Турции на пресс-конференции с Владимиром Зеленским во вторник в Анкаре.Эрдоган также выразил мнение, что Турция является "идеальной площадкой" для потенциальных переговоров между Россией и США, включая переговоры на высшем уровне.
https://1prime.ru/20250217/turtsiya-855003768.html
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турция, украина, анкара, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский
Политика, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Анкара, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский
17:47 18.02.2025 (обновлено: 17:48 18.02.2025)
 
Эрдоган предложил Турцию в качестве площадки переговоров по Украине

Эрдоган: конфликт на Украине "уже должен подойти к концу"

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНКАРА, 18 фев – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине "уже должен подойти к концу".
"...наша страна будет продолжать работать над реализацией постановления, направленного на обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Черном море. Мы считаем, что такое постановление послужит мерой укрепления доверия в процессе, ведущем к переговорам", - заявил глава Турции на пресс-конференции с Владимиром Зеленским во вторник в Анкаре.
Эрдоган также выразил мнение, что Турция является "идеальной площадкой" для потенциальных переговоров между Россией и США, включая переговоры на высшем уровне.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Эрдоган и Зеленский обсудят во вторник в Турции украинский конфликт
Вчера, 16:17
 
ПолитикаТУРЦИЯУКРАИНААнкараРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Зеленский
 
 
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